Milan-Verona, annuncio di Pioli | Tripla esclusione

Pioli lancia l’allarme in conferenza stampa: tre giocatori del Milan non stanno al meglio e non giocheranno nella gara di domani contro il Verona

Tutto pronto per la ventiduesima giornata di Serie A, che si apre oggi lunedì sera. Il Milan sarà di scena allo Stadio “San Siro” domani contro il Verona a partire dalle ore 15, per cercare la quarta vittoria di fila in campionato. Sarà una gara ostica per i rossoneri, che affronteranno un Verona in ottima forma reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro formazioni. La squadra allenata da Stefano Pioli, inoltre, farà a meno di tre calciatori importanti.

Milan: Kjaer, Ibrahimovic e Krunic danno forfait

Come dichiarato dal tecnico rossonero in conferenza stampa, ci saranno tre assenze improvvise per la gara di domani. “Kjaer e Ibrahimovic hanno l’influenza, anche Krunic non sta bene”, queste le parole pronunciate da Stefano Pioli che ha lanciato l’allarme questa mattina. A questi calciatori, si aggiunge l’infortunato Duarte e lo squalificato Bennacer. Una vera e propria emergenza per il Milan: in vista di queste assenze, a centrocampo agiranno Kessie e Bonaventura mentre in avanti saranno schierati Rebic e Leao.

