Ultimo giorno di mercato senza particolari colpi in entrata per la Juventus che aveva anche sperato nel colpo Rakitic. Svelati i motivi della permanenza al Barcellona

È una Juventus impegnata soprattutto in uscita quella che si appresta a chiudere il calciomercato di gennaio. Emre Can è ad un passo dal trasferimento al Borussia Dortmund, mentre anche per Marko Pjaca, l’avventura in bianconero sembra al capolinea con l’Anderlecht pronto ad accoglierlo. In entrata, invece, non ci saranno particolari colpi con Paratici che si è limitato ad operazioni su giovani talenti e sul forte Kulusevski che arriverà in rosa solamente a partire dall’estate. Niente da fare quindi sul fronte Ivan Rakitic, centrocampista croato al tramonto della sua avventura al Barcellona che alla fine però ha preferito continuare la sua avventura in blaugrana, almeno fino al termine dell’anno. Per le altre news di mercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, Rakitic non arriva: i motivi della permanenza al Barcellona

A dispetto di un ruolo sempre meno centrale nel progetto del Barcellona, Ivan Rakitic alla fine ha preferito restare. La testata sportiva spagnola ‘Sport’ ha spiegato i motivi dietro alle scelte del vice-campione del mondo. L’ex Siviglia avrebbe infatti respinto tutte le proposte nonostante lo stesso club blaugrana avrebbe anche visto di buon occhio un suo addio a gennaio.

Rakitic ha esposto soprattutto motivi personali: ritiene infatti che non sia un buon momento per spostare la sua famiglia anche se dietro la sua scelta ci sarebbero anche ragioni sportive. Il centrocampista di Setien ritiene di poter continuare ad essere un giocatore rilevante anche al Barcellona. Oltre alla Juventus, con cui si era ipotizzato uno scambio con Bernardeschi, anche dalla Premier League il Manchester United sembrava interessato alla situazione contrattuale dell’esperto regista della Croazia che quindi rimarrà in Catalogna con un anno e mezzo ancora di contratto. La scadenza è prevista per il 2021 e il Barça non avrebbe disdegnato una cessione anche a cifre non elevatissime.

