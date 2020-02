Calciomercato Inter, retroscena Marotta | Doppio no in extremis

Nelle ultime ore di calciomercato invernale, l’Inter ha provato a sferrare un colpo last minute per assicurarsi un nuovo attaccante: tentativo fallito

Il calciomercato invernale si è chiuso ieri sera alle 20. In casa Inter sono arrivati tanti acquisti di valore a rinforzare la rosa di Antonio Conte. In nerazzurro sono arrivati Ashley Young dal Manchester United, Victor Moses dal Chelsea ed il grande colpo Christian Eriksen dal Tottenham. Fino all’ultimo momento, l’amministrato delegato interista Beppe Marotta, ha cercato di portare a Milano un vice Lukaku. Sondati due attaccanti in Serie A ma senza successo.

Calciomercato Inter, retroscena per il vice Lukaku: Lasagna e Caputo sondati senza successo

Il calciomercato invernale è arrivato ormai alla fine. Tanti colpi messi a segno dall’Inter, che però non riesce ad assicurare ad Antonio Conte un vice Romelu Lukaku. Un retroscena delle ultime ore di mercato, svela che Beppe Marotta avrebbe provato un colpo last minute sondando due attaccanti della Serie A. I due nomi erano quelli di Kevin Lasagna e Francesco Caputo. L’attaccante dell’Udinese già nella scorsa finestra estiva di trattative, era finito nel mirino dei nerazzurri. Anche in questa sessione di gennaio la società interista ha provato ad arrivare all’attaccante italiano, ma con lo stesso esito negativo della scorsa estate. Caputo invece, era stato cercato anche da altre squadre, come la Roma. Alla fine però l’attaccante è rimasto al Sassuolo. Due colpi dell’ultimo minuto sfumati per l’Inter, che però potrebbe tornare all’attacco a giugno per i due attaccanti.

M.D.