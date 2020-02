Calciomercato Juventus, all-in Paratici | 250 milioni per il Top player

La Juventus guarda già con attenzione al mercato estivo. Il primo nome della lista di Paratici è Paul Pogba: bianconeri pronti a battagliare con il Real Madrid.

Il calciomercato invernale si è concluso alle 20 di ieri, ma le squadre guardano già alla prossima stagione e agli affari estivi. Dai possibili colpi a costo zero ai nomi di grande spessore per cui è necessario muoversi con largo anticipo. E Paul Pogba rientra a pieno in questa categoria. Il rapporto tra il centrocampista francese e il Manchester United sembra destinato a chiudersi durante l’estate. Mino Raiola ha parlato chiaro, sottolineando come le ambizioni del club inglese non coincidano con quelle del giocatore.

Calciomercato Juventus, sogno Pogba: duello Real

Con Raiola e il giocatore che premono per l’addio, la Juventus è pronta a lanciare l’assalto in estate al centrocampista francese. Dopo aver prenotato Kulusevski per giugno, il club bianconero guarda ancora a centrocampo e punta al campione del mondo. Un doppio assist può arrivare sia da Manchester che da Madrid. Lo United ha da poco acquistato Bruno Fernandes per una cifra decisamente importante, mentre il Real Madrid, da sempre l’altro club interessato a Pogba, parrebbe aver allentato la presa viste le grandi prestazioni di Federico Valverde.

Ecco dunque che, con la rivale principale quasi fuori dalla corsa e con il club proprietario del cartellino che potrebbe aver trovato il nuovo uomo su cui costruire l’ossatura della squadra, la Juventus è pronta a lanciare l’assalto per regalare a Sarri un nuovo top-player da affiancare a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, le cifre per il grande ritorno

Secondo ‘Tuttosport’ il piano dei bianconeri è ben chiaro e l’operazione potrebbe attestarsi attorno ai 250 milioni di euro. Una cifra enorme, ma ammortizzabile grazie anche alle recenti cessioni. Con gli addii di Mandzukic ed Emre Can, i bianconeri hanno ottenuto un tesoretto decisamente importante, che potrebbe aumentare nel caso di altre cessioni. Il costo del cartellino non dovrebbe superare i 100 milioni di euro, circa 30 serviranno per l’ingaggio di Pogba ma qualcosa potrebbe essere risparmiata grazie alla tassazione agevolata dal decreto crescita. Paratici inizia a preparare il terreno: il primo obiettivo appare chiaro.

A.G.