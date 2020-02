Calciomercato, Inter e Milan sorpassate | Doppio assalto estero

Dall’America arriva l’assalto a due top player europei: Beckham è pronto a superare la concorrenza per portare negli USA due big del calcio internazionale

In America il calcio è uno sport che sta prendendo sempre più piede. Non è arrivato ancora ai livelli dell’NBA o del football americano, ma negli ultimi anni la visibilità del calcio nel continente americano è aumentata in maniera esponenziale. Del calcio statunitense fa parte anche David Beckham, ex stella del calcio inglese, fondatore e proprietario dell’Inter Miami. L’ex calciatore starebbe pensando ad una strategia per portare a Miami due stelle del calcio europeo, Luka Modric ed Edinson Cavani.

Calciomercato, Beckham tenta il colpaccio: Cavani e Modric nel mirino

I giocatori che il prossimo giugno vedranno scadere il proprio contratto con i club di appartenenza sono molti e fanno gola alle altre società. Due di questi sono Luka Modric, pallone d’oro che fino ad ora non ha ancora rinnovato con il Real Madrid, sulle sue tracce c’è anche il Milan da tempo. L’altro è Edinson Cavani, bomber in scadenza con il PSG, anche lui nel mirino dei rossoneri per giugno. Sono molti i top club europei interessati ai due top player, ma anche oltre oceano sarebbero pronti a battere la concorrenza. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Marca‘, il proprietario e fondatore dell’Inter Miami, David Beckham, starebbe pensando di portare i due calciatori in MLS. Il campionato americano riprenderà a marzo, e l’ex stella del calcio inglese vorrebbe riuscire a convincere i due fenomeni del calcio europeo a firmare prima di giugno, anticipando così gli altri club in corsa. Operazione difficile, ma la chiamata di Beckham sarà comunque difficile da rifiutare.

