Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | La rivelazione

Calciomercato Juventus, dichiarazioni forti sul futuro di Sarri: nonostante il primato in classifica il tecnico non convince tutti, ecco gli scenari

Juventus tornata al successo in campionato con il 3-0 contro la Fiorentina. I bianconeri mantengono dunque la vetta solitaria della classifica, Inter e Lazio in ogni caso non mollano e restano a contatto. Addirittura, i biancocelesti, vincendo domani sera il recupero contro il Verona, si porterebbero a sole due lunghezze dai campioni d’Italia. La lotta per lo scudetto si annuncia dunque serratissima fino alla fine.

Calciomercato Juventus, Sarri in bilico: Biscardi ‘legge’ il futuro del tecnico

La vittoria contro la Fiorentina è stata un segnale importante, dopo la brutta sconfitta contro il Napoli. Ma la Juve, ugualmente, non ha convinto in pieno, soffrendo molto nella prima parte di gara, dilagando nel punteggio solo nel finale e in una gara avvelenata dalle polemiche arbitrali. Il gioco di Sarri non sembra ancora sbocciato, anzi sono in molti ad essere parecchio critici sull’apporto in panchina dell’allenatore toscano e a ipotizzare un matrimonio non troppo duraturo. Tra questi, Maurizio Biscardi, figlio dello storico giornalista Aldo, che a ‘Radio Sportiva’ è stato intervistato e ha detto la sua sul tecnico bianconero. “Credo che per la sua mentalità e tipologia di gioco, alla Juventus sia un pesce fuor d’acqua – ha dichiarato – Se dovesse vincere, sarà gradito dall’ambiente, altrimenti, in caso di un’annata deludente, potrebbe anche esserci l’addio a fine stagione. Lui potrebbe andare in cerca di nuove avventure. Smettere dopo la Juventus mi sembrerebbe strano, vorrebbe dire che non ha più stimoli”.

Calciomercato Juventus, dopo Sarri: tutti i possibili eredi

Numerose le ipotesi in caso di un addio di Sarri al termine della stagione. Le suggestioni più grandi porterebbero ai nomi di Pep Guardiola, arrivato a fine ciclo col Manchester City e che tra i campionati top non ha ancora l’Italia nella sua carriera, oppure di Zinedine Zidane, con un futuro al Real Madrid tutto da valutare. Occhio però ai possibili ritorni di fiamma: Simone Inzaghi fa sempre meglio con la Lazio e già tempo fa era stato indicato come profilo ideale. Senza dimenticare Mauricio Pochettino, libero dopo la fine dell’esperienza col Tottenham e che unirebbe probabilmente in una sintesi perfetta bel gioco e pragmatismo.

