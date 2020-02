Calciomercato Juventus, rottura e addio | Paratici tenta il colpaccio

Mbappé è scontento della situazione con il suo club e minaccia l’addio. La Juventus segue la vicenda e prepara il colpaccio per la prossima estate

Sul campo Kylian Mbappé continua a impressionare e sorprendere tutti, ma fuori dal campo la situazione è delicata. Nell’ultima gara vinta e dominata contro il Montpellier, il campione del mondo francese ha segnato la sua 22esima rete in 24 gare siglando il gol del definitivo 5-0. A soli 21 anni, è probabilmente il talento più forte del calcio mondiale. Al 68′, però, Mbappé è stato sostituito dall’allenatore Tuchel per far spazio a Mauro Icardi, ma il francese non ha gradito questa mossa e ha subito mostrato il suo malcontento lasciando il campo con rabbia. Il tecnico del PSG e l’attaccante campione del mondo hanno avuto un battibecco a bordocampo ripreso da tutte le telecamere. In seguito, Leonardo ha avuto anche una riunione con Mbappé, il quale ha manifestato la sua rabbia per la situazione.

Lite Mbappé-Tuchel, il francese pensa all’addio

Secondo quanto riportato da Don Balon, testata giornalistica spagnola, non c’è stato il chiarimento tra lo staff del PSG e Mbappé. Nella riunione con Leonardo, l’attaccante francese ha manifestato il rammarico per alcune situazioni che non accetta. Il classe 1998 non si reputa un calciatore come tutti gli altri e ha detto di non essere trattato come merita. Lui e Neymar, dal suo punto di vista, sono calciatori speciali e non vanno considerati come atleti qualunque. Secondo la fonte spagnola, Mbappé, avrebbe addirittura dichiarato di lasciare Parigi in caso di permanenza di Tuchel nella prossima stagione.

Real Madrid e Juventus a caccia del campione del mondo

Se il francese dovesse salutare, si aprirebbero scenari importanti per i top club europei. Il Real Madrid segue attentamente la situazione di Mbappé e prepara l’assalto per battere la concorrenza. Anche la Juventus, però, non vuole tirarsi indietro: escluso Dybala, i grandi attaccanti bianconeri non hanno ancora tanti anni di carriera davanti. In particolare, tra qualche stagione sarà quasi impossibile rimpiazzare Cristiano Ronaldo, ma Kylian sarebbe indubbiamente il suo degno erede. È il sogno di Agnelli da tempo e Paratici non vuole farsi sfuggire nessuna occasione perché sa che per questi calciatori il treno passa poche volte. Il dirigente bianconero segue con interesse la situazione ed è pronto a passare all’attacco per strappare il top player mondiale al PSG.

