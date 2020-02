Calciomercato Juventus, clamorosa lite | Pronto a partire

La clamorosa operazione di mercato che vedrebbe la Juventus andarsi a rafforzare con un autentico top player, ecco di chi stiamo parlando.

La clamorosa operazione di mercato che vedrebbe la Juventus andarsi a rafforzare con un autentico top player, ecco di chi stiamo parlando. I bianconeri infatti potrebbero approfittare di una lite interna che riguarda il forte club europeo, riuscendo così a ‘scippare’ il forte calciatore nella prossima sessione del mercato. Si tratterebbe di un colpo di gran livello per la società di mister Sarri che porterebbe a casa un giocatore capace di fare assoluta differenza in mezzo al campo. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, il colpo a sorpresa

Il tutto sarebbe nato già qualche settimana fa con il forte attaccante ed il tecnico che non hanno mai avuto un grandissimo rapporto. Di conseguenza col passare delle settimane il tutto sarebbe peggiorato ed ora si prospetta l’addio. Non si riesce però a percepire se sarà l’allenatore o il giocatore a lasciare il club, con la forte possibilità che il talentuoso classe ’98 decida di lasciare il proprio club per provare un’esperienza all’estero. In questo caso proprio Paratici sarebbe disposto ad accoglierlo con un’offerta naturalmente monstre per assicurarsi le sue prestazioni.

Calciomercato Juventus, ecco chi potrebbe arrivare

Secondo quanto riportato quest’oggi da fichjaes.net, ci sarebbe grande tensione tra Tuchel e Mbappe. I due non vivono una relazione felice ed il tutto potrebbe incidere sul mercato, con l’ultimo malumore dell’ex Monaco durante la gara del Psg di sabato scorso quando il giocatore è stato sostituito al 70′ sul risultato di 5-0, ma non ha gradito la scelta dell’allenatore. Uno dei due infatti potrebbe lasciare Parigi e tra le ipotesi più accreditate c’è quella che vede il forte attaccante francese andar via. Da qui il nuovo interesse dei bianconeri che hanno sempre manifestato apprezzamenti nei confronti di un calciatore che può già vantare la vittoria del campionato francese e del Mondiale nel proprio ‘curriculum’. Chissà se in questa trattativa non possa rientrare anche un altro top player, Cristiano Ronaldo, in uno scambio che avrebbe del clamoroso.

G.S.