Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a centrocampo: il top player ci pensa

Il mese di gennaio ha riaperto nuove prospettive, impensabili in precedenza, per il Milan. Non è stato un calciomercato scoppiettante, ma il solo arrivo di Ibrahimovic è bastato a dare una scossa alla squadra rossonera, che ha risalito la classifica. Ora, al sesto posto, la banda di Pioli punta a un girone di ritorno al massimo, e anzi se fosse arrivata la quarta vittoria di fila contro il Verona il quarto posto e la zona Champions sarebbero stati a soli cinque punti di distanza. Di certo, bisogna fare i conti anche con il Diavolo per l’alta classifica e tutti i discorsi sono aperti.

Calciomercato Milan, ritorna la pista Modric: le ultime

I rossoneri proveranno fino alla fine una rimonta clamorosa per un ritorno in Champions che manca ormai da sette anni. Da come si concluderà la stagione, dipenderanno molti degli scenari futuri del club. Tuttavia, l’intenzione, in estate, è di provare ad affiancare ai giovani, per iniziare a costruire un ciclo, altri giocatori di grandissima classe ed esperienza, un po’ come Ibra. Dalla Spagna, stando a ‘Fichajes’, emerge un ritorno di fiamma per Luka Modric. Il croato, Pallone d’Oro 2018, sembra arrivato davvero alla fine della sua avventura con il Real Madrid. I Blancos infatti pensano a rinnovare la linea mediana con i ritorni di Odegaard e Ceballos e con l’acquisto di van de Beek. Modric, dunque, si sta guardando intorno e un’ultima grande avventura in Serie A potrebbe essere tra le opzioni. Occhio però alle offerte in arrivo dalla MLS: Beckham e l’Inter Miami chiamano, stando a quanto riportato da ‘Marca’, e sarebbero pronti a una super offerta.

