Calciomercato Milan, colpaccio in attacco | Top player a zero!

Ibra per il presente ma chi per il futuro? Il Milan in estate dovrà guardarsi intorno per un nuovo centravanti dopo aver venduto Piatek.

Si è concluso con una grande cessione il calciomercato invernale del Milan che aveva aperto le danze riportando in Italia Zlatan Ibrahimovic. Nell’ultimo giorno della campagna trasferimenti i rossoneri hanno invece trovato una nuova sistemazione per il polacco Piatek, ritenuto in fase involutiva e già alla fine del suo ciclo milanese. Un cambiamento importante quindi per l’attacco di Stefano Pioli che ha guadagnato un calciatore fortissimo, esperto ma più avanti con l’età, perdendo al contempo un bomber solo un anno fa ritenuto il futuro del Milan. Proprio in virtù dell’età avanzata di Ibra, Maldini e soci potrebbero nuovamente guardarsi intorno in estate per un nuovo attaccante di livello. Per le altre news di mercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Milan, occasione Cavani: concorrenza spietata

Per il presente il Milan punta forte su Ibrahimovic, ma a giugno, complici i 38 anni dello svedese, i rossoneri dovranno per forza di cose fare attente valutazioni nel ruolo di centravanti. La giusta occasione potrebbe arrivare a parametro zero con un ritorno di fiamma per Edinson Cavani, spesso accostato ad un ritorno in Italia ed in particolare all’Inter. L’uruguaiano sembrava destinato ad altri lidi, ma le cose sono rapidamente cambiate. Il numero 9 del PSG aveva raggiunto un accordo per giugno con l’Atletico Madrid con la possibilità di anticipare il suo sbarco in Spagna già a gennaio. La trattativa però non è andata a buon fine con tanto di tensioni tra gli spagnoli e l’entourage del calciatore, come evidenziato da ‘Le Parisien’.

Il rapporto incrinato è testimoniato anche dalle parole del patron dei ‘Colchoneros’: ” “E’ vergognoso il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati”. L’entourage di Cavani avrebbe infatti alzato le pretese, cosa che ha fatto arenare la trattativa. In seguito anche la risposta dell’agente di Cavani che sembra aver messo una pietra tombale sull’eventuale ritorno di fiamma con l’Atletico. Proprio per questo motivo il Milan potrebbe tornare in corsa per un parametro zero di lusso anche se va sempre monitorato il forte interesse dell’Inter Miami di David Beckham.

