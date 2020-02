Calciomercato Juventus, ‘assist’ e svolta Pogba | Decisione definitiva!

Vicino alla cessione in passato, ora il calciatore non sembra più intenzionato a restare a Manchester: le ultime.

La Juventus pensa già al futuro in campo e fuori. Il club bianconero starebbe già al lavoro per numerose operazioni di mercato da mettere a segno per la prossima stagione. Innesti di qualità e di assoluto valore, in grado di migliorare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Calciomercato, Pogba verso l’addio: la comunicazione

Dopo l’affare Kulusevski già formalizzato a gennaio, un possibile ritorno di Paul Pogba stuzzica da sempre l’immaginario dei tifosi. Come svelato dall’edizione del Manchester Evening News, una fonte interna allo spogliatoio avrebbe evidenziato come il centrocampista francese dovrebbe essere intenzionato a dire addio in estate. L’ex bianconero, fermo da tempo ai box per infortunio, non sta attraversando un ottimo periodo di forma con la sua voglia di riscatto lontano dai “Red Devils”. Il numero 6 transalpino non sarebbe quindi più con la testa proiettata a Manchester e potrebbe presto o tardi lasciare la compagine inglese.

Ora entrerà così in gioco il noto agente di mercato, Mino Raiola, che andrà così a vagliare le migliori offerte per il suo assistito. A Torino Paul Pogba ha lasciato un ottimo ricordo di sé e già in passato il suo nome è stato accostato con insistenza ai colori bianconeri. Finora ha collezionato soltanto 610 minuti senza trovare ancora la via del gol in questa stagione. Una deludente annata completamente da dimenticare: il centrocampista francese vuole tornare a divertirsi e a sorridere come faceva un tempo.

