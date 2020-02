C’è Castrovilli nei pensieri dell’Inter per il calciomercato estivo. Il club nerazzurro potrebbe privarsi di Sensi per arrivare al talento della Fiorentina, che piace anche alla rivale Juventus

Ha pesato domenica nel centrocampo della Fiorentina l’assenza di Gaetano Castrovilli nel ko per 3-0 in casa della Juventus. Il talento viola è rimasto fuori una settimana dopo lo scontro e il ricovero in ospedale nel match con il Genoa ed è tornato ieri ad allenarsi in vista dell’anticipo di sabato con l’Atalanta. L’ex Cremonese sta disputando un’ottima stagione e la sua defezione è stata sottolineata anche dal tecnico Iachini nella conferenza stampa post-gara dell’Allianz Stadium.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, Castrovilli ancora decisivo: big pronte a sfidarsi

Castrovilli è un elemento basilare nell’economia del gioco della Fiorentina e diverse big della Serie A hanno messo gli occhi su di lui per la prossima estate. Tra queste c’è la Juve ma soprattutto l’Inter, con il giocatore molto stimato dal mister nerazzurro Conte. La dirigenza interista sta pensando di pianificare l’assalto per il classe ’97 in vista di giugno, senza dimenticare l’altro diamante pregiato dei toscani che corrisponde al nome di Federico Chiesa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Sensi nel mirino del Barcellona: nuovo tentativo blaugrana?

Calciomercato Inter, Sensi via per l’assalto a Castrovilli

Per far posto però a Castrovilli, in virtù anche dell’arrivo nel reparto a gennaio di un top player come Eriksen, l’Inter potrebbe essere costretta a fare un sacrificio a centrocampo. Il maggiore indiziato a lasciare Milano, in questo senso, sarebbe Stefano Sensi, su cui Conte e Marotta nutrono delle perplessità sulla tenuta fisica a causa dei ripetuti infortuni accusati nella stagione in corso dopo un brillante inizio. Un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro potrebbe allettare l’Inter, con l’ex Sassuolo accostato a più riprese al Barcellona in caso di addio alla ‘Beneamata’. Assegno che poi l’Inter andrebbe a reinvestire in estate per l’assalto a Castrovilli, che difficilmente si muoverà da Firenze per meno di 50 milioni. Un investimento tra presente e futuro, per alzare ulteriormente il livello della rosa di Conte e anticipare la concorrenza della nemica storica Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Sanchez ai saluti | Erede dalla Serie A

G.M.