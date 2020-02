Inter, Conte perde i pezzi: big KO | Derby a rischio

Brutta tegola per l’Inter che perde un altro titolatissimo per infortunio, Conte rischia di non avere Handanovic nemmeno al Derby

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo Lautaro Martinez e Berni (per squalifica), Borja Valero, Gagliardini, Sensi e con Brozovic ancora in dubbio, Antonio Conte perde un altro titolarissimo per la sfida contro l’Udinese. Un infortunio che, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe addirittura portare ad un forfait anche nel derby contro il Milan, in programma la prossima settimana. Il tecnico nerazzurro anche ieri aveva fatto riferimento agli infortuni in previsione del ciclo di partite in programma le prossime settimane. “Incrociamo le dita affinché non ci siano eventuali infortuni, giocando ogni tre giorni è fondamentale avere il gruppo a disposizione. Mi auguro di poter essere sereno nel fare rotazioni, fin qui non è capitato così spesso”.

Inter, infortunio Handanovic: derby a rischio

Partito con il resto del gruppo per Udine, Samir Handanovic non sarà della partita a causa di un infortunio al dito. Il capitano nerazzurro oltre alla sfida di oggi potrebbe saltare anche la stracittadina contro i rossoneri in programma domenica 9 febbraio alle 20.45. I rossoneri, invece, hanno perso Ibrahimovic per influenza, ma il derby non sembra a rischio.