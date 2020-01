Juventus-Parma, tegola Sarri | Infortunio e emergenza!

Guaio per la Juventus che vede il proprio calciatore uscire dal campo per un problema muscolare, con Sarri costretto alla sostituzione già nel primo tempo.

Guaio per la Juventus che vede il proprio calciatore uscire dal campo per un guaio muscolare, con Sarri costretto alla sostituzione già nel primo tempo. I bianconeri infatti stanno giocando nel posticipo della 20esima giornata del campionato di Serie A contro il Parma di D’Aversa. Una gara mai semplice contro una formazione ducale che quest’anno sta sorprendendo ottenendo ottimi risultati. Ora i bianconeri dovranno rinunciare al proprio asso a causa dell’infortunio che non gli ha permesso di restare in campo. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, emergenza totale

Non si tratta di un caso unico infatti il calciatore uscito dal campo è Alex Sandro, che ha portato così all’ingresso di Danilo che ha preso il suo posto in mezzo al campo. Una soluzione ‘tampone’ siccome il calciatore è adattato nel ruolo di terzino sinistro. C’è infatti emergenza in quella zona con già De Sciglio che ha dato forfait, lasciando quindi la squadra corta sulla fascia. Un problema al quale dovrà di conseguenza trovare una soluzione Paratici.

Calciomercato Juventus, c’è bisogno di rinforzi

Non è però finita qui perché con quest’emergenza, sono solo due i terzini a disposizione dell’allenatore, con Danilo a sinistra e Cuadrado a destra. Una situazione che porta all’emergenza in vista della gara di Coppa Italia contro la Roma dove la Juventus dovrà quindi fare gli straordinari senza permettere ai due calciatori di riposare. Insomma, c’è bisogno di rinforzi, magari proprio sul mercato, in vista da capire se per Alex Sandro si tratti solo di un problema muscolare o di qualcosa di più grave. Infatti c’è da sottolineare anche l’assenza di De Sciglio, con la probabile emergenza anche per la gara col Napoli al San Paolo.

G.S.