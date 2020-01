Calciomercato Juventus, Paratici trema | Clasico per la Joya

Il Real Madrid potrebbe rinforzarsi in vista della prossima stagione con acquisti provenienti dalla Serie A: duello con il Barcellona

La Serie A è tornata a splendere nelle ultime stagioni mettendo in mostra campioni, che continuano a far gola agli altri top club europei. Il Real Madrid starebbe già al lavoro per trovare il sostituto ideale di Gareth Bale con il gallese pronto all’addio nella sessione estiva di calciomercato. Come svelato dal portale diariogol il club spagnolo avrebbe messo nel mirino diversi profili Mohamed Salah, Sadio Mane o Raheem Sterling, che hanno tutti una valutazione importante a livello economico. Ma non solo: i “blancos” starebbero pensando anche ad un possibile colpo proveniente dall’Italia.

Calciomercato Juventus, futuro Dybala diviso tra Real e Barcellona

Il profilo che piace alla dirigenza del Real Madrid sarebbe quello di Paulo Dybala, che dall’arrivo di Cristiano Ronaldo ha perso il suo ruolo-chiave all’interno della formazione bianconera. Come svelato dallo stesso portale spagnolo, la relazione tra i due non è così ottimale come si pensa e così lo stesso Cr7 lo vorrebbe fuori dal progetto. Il suo addio, però, arriverebbe soltanto al termine della stagione dopo le ottime prestazioni collezionate nelle ultime uscite tra campionato e Coppa Italia. La “Joya” ha collezionato numeri importanti con undici gol e nove assist vincenti in 25 presenze totali.

Già in passato lo stesso Dybala sarebbe stato vicinissimo a firmare con il Real Madrid dopo la finale di Champions, quando Gareth Bale è stato sul punto di andar via. Il gallese, però, ha continuato a vestire la maglia delle “merengues”, ma il suo addio sembra ormai imminente. L’attaccante della Juventus piace molto anche al tecnico Zidane, che sarebbe propenso ad inserirlo al centro del suo progetto tattico. Ma attenzione anche alle sirene provenienti da Barcellona visto l’ottimo rapporto con il suo connazionale Leo Messi. Il sogno de “La Joya” sarebbe stato sempre quello di vestire la maglia blaugrana, ma una chiamata del Real potrebbe cambiare completamente lo scenario.

