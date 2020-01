Calciomercato Juventus, ansia Dybala | La verità sul futuro

Una doppietta per far tornare il sereno: così Paulo Dybala ha risposto alle ultime critiche lanciando anche uno sguardo al rinnovo. Non mancano però i problemi: tutta la verità.

Dopo le ultime critiche ed il clima non troppo sereno di domenica, Paulo Dybala ritrova sorriso e fiducia grazie a due reti ed una prestazione da leader in Coppa Italia contro l’Udinese. Prima un assist da fenomeno per Higuain, poi un calcio di rigore trasformato con freddezza ed infine un mancino a giro specialità della casa. In questi tre passaggi fondamentali l’argentino si è fatto perdonare alla grande spegnendo critiche e voci residue dopo la sfida con la Roma di campionato. Niente volto scuro e parole rivolte a Sarri neanche al momento della sostituzione ad un quarto d’ora dalla fine. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, tutta la verità sul rinnovo di Dybala

Un buon momento anche per ricominciare a parlare del futuro dello stesso Dybala, che ha vissuto un’estate movimentata con la corte di club come Manchester United, Tottenham e Paris Saint-Germain, prima di restare alla Juventus con la quale ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. La società di Andrea Agnelli sembra però avere tutta l’intenzione di non lasciarsi sfuggire il proprio numero 10 provando a suggellare il matrimonio con un fresco rinnovo. Attualmente, fantasista albiceleste guadagna 7 milioni di euro a stagione, cifra che necessita chiaramente di un ritocco.

In tal senso alla Juventus fanno credere di essere anche disposti a mettere sul piatto una proposta da dieci milioni ma la situazione non è del tutto così limpida. I problemi per il prolungamento contrattuale di Dybala di fatti non mancano con in testa il nodo da scioglere legato ai diritti d’immagine. Il destino della ‘Joya’, autore di 11 reti in stagione è quindi ancora incerto e tutto da scoprire.

G.B.