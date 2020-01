Calciomercato Juventus, sostituto Demiral | Arriva dalla Spagna

La Juventus dopo l’infortunio di Demiral ha trovato il sostituto dell’ex Sassuolo con un calciatore che arriva direttamente dalla Spagna.

La Juventus dopo l’infortunio di Demiral ha trovato il sostituto dell’ex Sassuolo con un calciatore che arriva direttamente dalla Spagna. I bianconeri infatti potrebbero tornare sul mercato proprio a causa dell’assenza del difensore che ne avrà a lungo con l’infortunio. Il calciatore infatti durante la partita con la Roma ha riportato la lesione del legamento crociato e lo stop che va dai 5 ai 7 mesi. Un periodo che lo porterà a saltare non solo tutta la seconda parte di stagione, ma anche gli europei che avrebbe dovuto disputare con la maglia della Nazionale della Turchia.

Calciomercato Juventus, il difensore arriva dalla Liga

Contrariamente a quanto affermato dalla dirigenza bianconera, dalla Spagna afferma elgoldigital, la Juventus sarebbe pronta a investire nella Liga. Il portale spagnolo infatti riporta della dirigenza bianconera che è interessata ad un difensore militante nel massimo campionato spagnolo. Questo perché i giocatori presenti in rosa non garantiscono il massimo rendimento e soprattutto per un’esigenza numerica. Di conseguenza Paratici sarebbe pronto a prendere provvedimenti, provando a strappare il calciatore alla concorrente spagnola. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo per sostituire Demiral

La squadra allenata da Sarri starebbe pensando al forte centrale dell’Atletico Madrid che già in passato ha militato in Serie A. Parliamo di un giocatore d’esperienza che può garantire sostanza e qualità in mezzo all’area di rigore, affinché si possa anche risolvere qualche problema riguardante la mancanza di attenzione in determinate fasi della partita. Parliamo di Savic, con un’esperienza alla Fiorentina dove è esploso e si è anche consacrato prima del passaggio al Manchester City e successivamente all’Atletico Madrid. Potrebbe quindi fiondarsi su di lui la Juventus che deve rinforzare il pacchetto arretrato.

G.S.