Calciomercato Juventus, Paratici svela la verità sul clamoroso scambio

La Juventus scende in campo contro il Parma. Intanto Paratici parla del mercato e del presunto scambio di cui si è parlato negli ultimi giorni.

In questa sessione di mercato potrebbe infatti accadere di tutto ed il dirigente bianconero ha potuto approfondire la questione relativa alla trattativa con i blaugrana. Parole non scontate le sue che vanno a dare un notevole scossone a quelle che sono le ultime indiscrezioni di mercato. Ecco quindi di cosa ha parlato Paratici.

Calciomercato Juventus, la verità di Paratici

La squadra allenata da Sarri gioca contro un Parma che vuole sorprendere, ma i bianconeri devono vincere per allungare sull’Inter dopo il pareggio dei nerazzurri sul campo del Lecce. Oltre che del mercato, Paratici ha parlato anche della tragica scomparsa di Anastasi: “Noi in questo momento siamo vicini alla famiglia. Si tratta di un calciatore che ha fatto la storia, che non può essere definito solo come un simbolo bianconero. Pochi giorni fa guardai il documentario su Gigi Riva ed ho dovuto spiegare ai miei figli chi sono questi campioni. Si tratta di giocatori, e soprattutto persone, che sono state fondamentali per il calcio italiano”. Dopo aver analizzato quindi la tragica scomparsa di Anastasi, il direttore tecnico ha potuto concentrarsi sul mercato.

Calciomercato Juventus, si tratta con il Barcellona

Ci sono le parole del dirigente anche per quanto riguarda il mercato, parlando del presunto scambio Bernardeschi-Rakitic: “Noi col Barcellona non abbiamo mai parlato dello scambio tra questi due calciatori. Già in estate uscì questa voce, ma non c’è nulla di concreto. Piuttosto stiamo trattando per due ragazzi, Pereira e Marques. Il primo è un ragazzo abituato ad un certo tipo di calcio ed in Spagna potrebbe fare molto bene. Dall’altra parte potrebbe invece arrivare Marques”. Spegne quindi ogni voce Paratici in merito al presunto scambio mentre apre sui due giovani, i quali, secondo il dirigente bianconero, faranno parlare molto di loro in futuro.

