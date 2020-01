Calciomercato Juventus, Piatek libera il bomber per Sarri

Il Milan potrebbe venire in aiuto della Juventus con l’operazione di mercato: intreccio decisivo per il reparto offensivo

Tra chi arriva e chi parte. Il Milan potrebbe dire addio a gennaio all’attaccante polacco Krzysztof Piatek. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha modificato le idee tattiche di Stefano Pioli, che è passato dal 4-3-3 al 4-4-2. Ora l’ex Genoa, che ha deluso le aspettative in questa prima parte di stagione, sarebbe finito nel mirino di diversi club europei, tra cui il Siviglia. Inoltre, nelle ultime ore si sarebbe inserito nella corsa anche il Lione, ma finora non sono arrivate offerte ufficiali pari a 30 milioni di euro, ossia la valutazione da parte del club rossonero per il centravanti.

Calciomercato Juventus, Piatek mossa decisiva per Dembele

Nell’ultima sfida di Coppa Italia Piatek è tornato al gol contro la SPAL e così nei prossimi giorni dovrebbero esserci novità interessanti. Il Lione potrebbe così optare per il polacco visto che, a partire dalla prossima estate, sarebbe sul punto di dire addio anche il promettente attaccante francese, Moussa Dembele, classe 1996, che finora ha collezionato 14 gol e quattro assist vincenti in 28 presenze. La prossima avversaria del club francese in Champions League sarà proprio la Juventus, che avrebbe messo proprio gli occhi proprio sul centravanti transalpino.

La cessione di Piatek al Lione potrebbe così sbloccare la successiva operazione di mercato tra Dembele e la Juventus. Le prossime mosse saranno decisive per il presente e soprattutto per il futuro con la possibilità di arrivare a giocatori già pronti per il club bianconero, da inserire fin da subito nel progetto tecnico-tattico di Maurizio Sarri.

