Juventus, proposta ‘indecente’ per de Ligt | C’è un campione del mondo

Non solo gennaio, ma anche giugno. La Juventus è concentrata sul fronte mercato con numerose trattative imbastite fin da ora: idea con il Real, c’entra De Ligt

Gennaio è un mese decisivo per puntellare la rosa a disposizione, ma anche per pensare alle strategie per il futuro. La Juventus non vuole lasciarsi trovare impreparata per la prossima stagione con gli occhi sempre puntati a giugno. Tante trattative imbastite dal club bianconero, pronto a rinforzare ancora notevolmente la rosa a disposizione di Sarri per gli anni a venire.

Calciomercato Juventus, spunta Varane per l’affare De Ligt

Dopo il grave infortunio rimediato dal centrale turco, Merih Demiral, la Juventus ha pensato a numerose strategie per rinforzare il reparto difensivo in attesa del ritorno in campo di Giorgio Chiellini. Il club bianconero è sempre molto attento ad osservare le dinamiche di mercato riguardanti i top club europei anche in vista della prossima stagione. Inoltre il Real Madrid sarebbe piombato sul difensore olandese, Matthijs De Ligt, ma l’operazione risulta molto difficile visto che la clausola dell’ex Ajax a partire dal 2021 sarà pari a 150 milioni di euro. Proprio per questo motivo lo stesso club spagnolo potrebbe inserire come contropartita tecnica Rapahel Varane, centrale francese dei blancos.

Infine, lo stesso giocatore del Real potrebbe anche sborsare un conguaglio economico a favore dei bianconeri per l’operazione De Ligt. Dopo una prima parte di stagione non troppo esaltante, lo stesso olandese è tornato su buoni livelli diventando il titolare al fianco di Bonucci. Ora con l’infortunio di Demiral continuerà a scendere in campo con Rugani alternativa ai due difensori di Sarri. Lo stesso Varane è stato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo proprio ai tempi del Real: il campione portoghese sarebbe entusiasta del suo arrivo visti i buoni rapporti che intercorrono tra i due.

