Calciomercato Milan, non solo Piatek, l’Aston Villa anche punta lo spagnolo

I rossoneri vedono l’interessamento del club inglese per due calciatori a disposizione di mister Pioli. L’Aston Villa infatti non punta solo Piatek.

I rossoneri vedono l’interessamento del club inglese per due calciatori a disposizione di mister Pioli. L’Aston Villa infatti non punta solo Piatek. La squadra militante in Premier League avrebbe messo gli occhi anche su un altro calciatore del Diavolo, provando quindi il doppio colpo in Serie A per tentare la scalata in Premier League dopo una prima parte di stagione deludente che ha relegato gli inglesi al 17esimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, ferna la trattativa per Todibo: pronta l’alternativa

Leggi anche —> Calciomercato Milan, non solo Premier: spunta un club in Bundesliga

Calciomercato Milan, l’Aston Villa vuole Piatek

Piatek ha mercato in tutta Europa e dall’Inghilterra l’Aston Villa sarebbe pronto ad un’onerosa offerta per portare in Premier League il polacco. Per lui si tratterebbe della chance del riscatto dopo una prima parte di stagione sicuramente non soddisfacente ed in cui non è riuscito ad affermarsi, segnando solo quattro reti. Avrebbe il compito di risollevare il reparto avanzato di un club che vuole ambire a distaccarsi dalle zone basse della classifica, blindando al più presto la salvezza nella massima categoria inglese. Se per l’attacco il nome è quindi quello dell’ex Genoa, per la porta avanza con insistenza una nuova ipotesi rossonera.

Leggi anche —> Calciomercato, torna Allegri! | Svelato il nuovo Milan

Leggi anche —> Calciomercato Milan, cessione eccellente a gennaio | Esultano l’Inter e Conte

Calciomercato Milan, il colpo anche tra i pali

Leggi anche —> Calciomercato Milan, addio ad un passo | C’è l’accordo!

L’Aston Villa sarebbe pronto anche a fiondarsi su Reina, portiere del Milan che in questo momento ricopre il ruolo di seconda scelta, dietro all’inamovibile Donnarumma. Gli inglesi avrebbero infatti messo nel mirino proprio lo spagnolo che potrebbe quindi trasferirsi in Inghilterra lasciando così l’Italia dopo la doppia esperienza, prima al Napoli e poi, appunta, nel club rossonero. Qui ha giocato naturalmente meno, ma ha avuto comunque chance per mettersi in mostra. Ora si prospetta una nuova avventura con trattativa che naturalmente deve essere ancora intavolata però apre a scenari fino ad ora inaspettati.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, decisione vicina: se arriva, addio per il rossonero!

Leggi anche —> Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo ‘fa fuori’ | Assalto bianconero

Leggi anche —> Calciomercato Milan, colpo Todibo: ecco cosa manca. Le ultime

G.S.