Non basta il ritorno di Zlatan Ibrahimovic per far volare il Milan. Il fuoriclasse svedese, malgrado qualche buona giocata, non è riuscito a trovare il guizzo vincente e permettere al Milan di conquistare tre punti preziosi contro la Sampdoria. I 60 mila di ‘San Siro’ aspettavano con trepidazione l’ingresso in campo dell’ex Los Angeles Galaxy, che ha preso il posto di un impalpabile Krzysztof Piatek nel corso del secondo tempo.

Il centravanti polacco è stato nuovamente insufficiente, non calciando praticamente quasi mai verso la porta blucerchiata. L’ex Genoa, al pari di Suso, continua a non convincere e a suscitare il malumore della tifoseria rossonera. Piatek resta perciò al centro dei rumors di mercato, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che per un’offerta soddisfacente (intorno ai 35 milioni di euro) potrebbe dare il via libera alla cessione già a gennaio del classe ’95, senza aspettare la finestra estiva.

Calciomercato Milan e Inter, Piatek al Chelsea sblocca Giroud

Accostato in Italia alla Fiorentina prima che i viola virassero su Cutrone, Piatek continua ad avere stimatori in Bundesliga e Premier League. In Germania, chiusa la possibilità Borussia Dortmund visto l’arrivo in giallonero di Haaland, il Bayer Leverkusen avrebbe effettuato alcuni sondaggi per il numero 9. Oltremanica, invece, oltre a Manchester United, Aston Villa e West Ham, anche il Chelsea potrebbe pensare ad un possibile assalto a Piatek. Lampard è alla ricerca di un centravanti per la seconda parte di stagione e avrebbe richiesto alla dirigenza dei ‘Blues’ un profilo dalla caratteristiche di Piatek. Un eventuale sbarco del polacco a Londra, inoltre, avrebbe anche dei riflessi sulle strategie di mercato dell’Inter. Con l’arrivo di un nuovo attaccante, Lampard darebbe il via libera per la cessione di Oliver Giroud, nome caldo sulla lista dell’estimatore Conte per la casella di vice-Lukaku. Un intreccio questo da monitorare con attenzione e che potrebbe riservare dei colpi di scena in questa fase del calciomercato.

G.M.