Calciomercato Milan, ferna la trattativa per Todibo: pronta l’alternativa

La trattativa che porta a Todibo potrebbe saltare e allora i rossoneri sarebbero pronti a fiondarsi su un’alternativa di livello. Ecco di chi stiamo parlando. Il calciatore del Barcellona potrebbe infatti non arrivare al Milan complicando i piani della società che da settimane sta ormai trattando con gli spagnoli alla ricerca di una accordo che ora potrebbe addirittura saltare in seguito agli ultimi sviluppi di mercato.

Calciomercato Milan, si complica l’affare Todibo

Il difensore francese sarebbe il primo a non essere contento della destinazione italiana. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, avrebbe infatti fatto sapere che il suo malumore è destato dall’ingaggio proposto dal Milan, che non è conforme alle sue richieste. Di conseguenza starebbe valutando le altre ipotesi, con la forte probabilità di declinare l’offerta rossonera. Inoltre, Todibo sarebbe interessato solo al prestito di sei mesi e non quindi ad un trasferimento a lungo termine. Richieste che la squadra allenata da Pioli non può quindi accontentare, con alla finestra lo Shalke 04 che attende ed è speranzoso di potersi inserire nella trattativa.

Calciomercato Milan, ecco l’alternativa per la difesa

Il mercato quindi potrebbe regalare una svolta con la società milanese pronta a ripiegare su un nuovo obiettivo per rafforzare la difesa. In questo caso gli occhi sarebbero tutti per Christensen, difensore centrale del Chelsea. Lui l’alternativa che è stata scelta dalla dirigenza per ripiegare su una eventuale cattiva conclusione delle trattative che portando a Todibo. Accantonata quindi la pista che porta invece a Kjaer, che convince meno la società, pronta invece a puntare sul classe ’96 Blues, che vuole rilanciarsi visto che nella squadra allenata da Lampard non trova grandissimo spazio. Solo otto le presenze in campionato mentre solo due in Champions League. Il trasferimento al Milan potrebbe quindi rappresentare per lui una svolta.

G.S.