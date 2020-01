Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo ‘fa fuori’ | Assalto bianconero

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha sconvolto gli equilibri in casa nerazzurra e potrebbe quindi profilarsi un’importante partenza.

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha sconvolto gli equilibri in casa nerazzurra e potrebbe quindi profilarsi un’importante partenza. Tra i tanti nomi avanzati per l’addio in questa sessione del mercato, avanza sempre di più quello di Piatek. Infatti sarebbe da prendere in considerazione la sua cessione lasciando così il Diavolo. L’attaccante allenato da mister Pioli è seguito sia in Italia che all’estero, con numerosi club pronti a prenderlo in prestito, dando così anche al Milan la possibilità di togliersi il pesante ingaggio dalle spalle. Tra le varie soluzioni avanza in particolar modo l’ipotesi inglese. Ecco di cosa stiamo parlando.

Calciomercato Milan, dalla Premier l’offerta per Piatek

Con Ibrahimovic che ha firmato per i rossoneri, avanza sempre più la possibilità di un addio da parte dell’attaccante polacco, che ha grande corte in particolar modo in Premier League. Qui c’è il Newcastle che punta a rinforzare il proprio reparto avanzato dopo aver segnato solo 20 gol in 21 partite. Un rendimento mediocre che costringe così la dirigenza a investire sul mercato con l’idea, secondo quanto riportato da The Sun, di portare in Inghilterra proprio l’ex Genoa. Dopo un iniziale pessimismo, c’è ora più ottimismo proprio per lo sbarco a Milano dello svedese che rende più agevole la trattativa.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic spinge il polacco in Premier League

Un rendimento mediocre nella prima parte di stagione e la forte possibilità di essere oscurato dalla presenza ingombrante di un bomber come Ibrahimovic. Con questi presupposti Piatek potrebbe decidere realmente di lasciare l’Italia, alla ricerca di una nuova avventura all’estero, dove è seguito da più club tra Premier League e Liga. Il Newcastle resta alla finestra e lo punta per risalire la classifica ed allontanare la zona rossa, distante solo 5 punti. Una trattativa pronta a spiccare il volo, con Piatek che ha firmato al momento solo 4 reti in 17 partite e che deve necessariamente svoltare per non buttare al vento un campionato che per lui sarebbe dovuto essere quello della consacrazione con la maglia del Diavolo.

G.S.