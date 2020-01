Calciomercato Milan, addio ad un passo | C’è l’accordo!

Il Milan potrebbe cedere il calciatore all’estero, la trattativa è in forte evoluzione nelle ultime ore. Si cerca l’accordo tra le due società.

Con l’arrivo di Theo Hernandez al Milan, acquistato per 20 milioni dal Real Madrid in estate, il minutaggio di Ricardo Rodriguez si è via via ridotto al minimo. Lo spagnolo infatti ha subito dimostrato di essere una pedina fondamentale, scalzando lo svizzero. Ora, per quest’ultimo potrebbe seriamente concretizzarsi la cessione nel mercato invernale.

Calciomercato Milan, addio a Rodriguez: finirà in Turchia

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, in questi giorni il Fenerbahce si è fatto avanti per il terzino pressando fortemente la dirigenza rossonera per chiudere in tempi brevi l’affare. I turchi hanno infatti trovato l’accordo con il calciatore mentre si deve ancora chiudere il tavolo con la società rossonera. Le due squadre discutono infatti dell’affare con la squadra estera vorrebbe chiudere per un prestito mentre il Milan è propenso ad un accordo definitivo. Si parla di un possibile accordo per circa 10 milioni di euro. Beffate dunque Fiorentina e soprattutto Napoli che, con l’arrivo di Gattuso, lo aveva cercato come sostituto di Ghoulam in partenza verso Marsiglia.

Calciomercato Milan, non solo Rodriguez: altre cessioni in vista

Non solo Rodriguez, il Milan potrebbe dar via ad altre cessioni in questo mercato di gennaio. Partiamo dalla difesa dove c’è Caldara, sempre infortunato dal suo arrivo, che potrebbe finire in prestito all’Atalanta la quale sta cercando una sistemazione per Kjaer. Non convincono nemmeno Musacchio e Duarte che, però, probabilmente rimarranno fino a fine stagione. Anche Calabria, dopo le ultime partite contro Atalanta e Sampdoria, è stato bocciato ma per ora non c’è nessun club su di lui.

A centrocampo i principali indiziati per l’addio sono Paquetà e Kessié. Il primo, arrivato in pompa magna lo scorso anno, ha deluso ampiamente le aspettative. Considerato il nuovo Kakà, fino ad ora ha mostrato solo qualche raro sprazzo di buon calcio e nelle ultime partite sta inanellando solo insufficienze. Leonardo, colui che lo ha portato in Italia, è pronto a dargli ancora fiducia e lo vuole portare con sé al PSG. Al momento c’è una distanza tra domanda ed offerta di 5 milioni di euro. Per quel che riguarda Kessié, al momento non si muove nulla ma il Napoli potrebbe regalarlo a Gattuso sborsando 25 milioni di euro. In attacco invece si cerca una sistemazione per Piatek, altra delusione di questa stagione, che ha tra gli estimatori Newcastle, Bologna, Roma, West Ham, Fiorentina e Barcellona. Dopo l’arrivo di Ibrahimovic, difficile prevedere la sua permanenza a Milano.

