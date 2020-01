Calciomercato Milan, decisione vicina: se arriva, addio per il rossonero!

Dopo il colpo per l’attacco con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, da tempo il Milan starebbe pensando a rinforzare la difesa con una strategia ben precisa

Il Milan vuole iniziare alla grande il 2020 con innesti di primo livello. Dopo il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, la società rossonera vuole regalare a Stefano Pioli nuovi innesti di prima fascia soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Come svelato da Sky Sport Jean-Clair Todibo sarebbe la prima scelta di Boban e Maldini, ma non è ancora la sua risposta definitiva.

Calciomercato Milan, futuro Caldara legato a Todibo

Tutto si deciderà nelle prossime 24-48 con il responso del giovane centrale del Barcellona. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Monaco, ma sono i rossoneri ad essere in netto vantaggio per il trasferimento del blaugrana in Serie A. Lo stesso dirigente del Milan, Frederic Massara, ha svelato ai microfoni di Sky Sport dettagli importanti per la trattativa: “Nessun blitz: stiamo valutando se ci sono possibilità per rinforzarci. Ci sono altri profili che stiamo valutando. Abbiamo anche altre valutazioni da fare, è un giocatore interessante: verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan per portare avanti questa ipotesi, altrimenti non sarà un problema”.

Se dovesse arrivare il difensore francese, potrebbe fare il percorso inverso Mattia Caldara. Il centrale rossonero è sceso in campo soltanto con la Primavera rossonera dopo tanti mesi di infortuni. Sulle sue tracce possibile anche un ritorno all’Atalanta con Kjaer pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. Il suo futuro dipende dalla decisione definitiva di Todibo.

