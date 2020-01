Possibile il ritorno in Italia in estate per il forte bomber che è seguito dalla Juventus con Paratici pronto al gran colpo.

Si continua ad aggiornare il capitolo che riguarda il futuro di Mauro Icardi. Nel programma di Piero Chiambretti ‘CR4‘, è tornata a parlare Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi. Il calciatore argentino al momento è in forza al Paris Saint Germain, dove fino ad ora ha collezionato 18 presenze segnando 14 gol tra campionato e coppe. Il club parigino ha il diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, ma il futuro del bomber ex Inter è ancora incerto. Possibile il ritorno in Italia, anche sponda Juventus.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ecco la richiesta per Emre Can

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, torna Allegri! | Svelato il nuovo Milan

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, corsa a due per il vice-Dzeko in Serie A

Calciomercato Juventus, Wanda Nara parla del futuro di Icardi: Paratici alla finestra

Nel programma di Piero Chiambretti ‘CR4’, è intervenuta Wanda Nara, moglie ed agente del calciatore Mauro Icardi, dove tra le altre altre cose ha parlato anche del futuro della carriera del marito. Inizialmente ha dichiarato di non sapere chi lo ha voluto cacciare dall’Inter, ma ora sta bene ed è in un club più importante, il Paris Saint Germain. Inoltre ha precisato che la scelta del calciatore argentino di andare a Parigi sarebbe stata una scelta per non tradire l‘Inter. Questo farebbe pensare alle offerte da parte di altri club in Italia, come la Juventus, alle quali il bomber avrebbe detto di no. Riguardo le voci che accosterebbero Icardi alla Juventus, Wanda Nara precisa che il presente del giocatore è a Parigi, dove si trova benissimo e segna molti gol. A tenere accesa la speranza dei tifosi juventini per un possibile approdo in bianconero in estate del calciatore argentino, è stata l’ultima dichiarazione. Parlando della propria famiglia e dei figli, avrebbe rivelato che uno dei figli è tifoso della Juventus, il più piccolo. Parole che in chiave calciomercato estivo fanno sperare i tifosi bianconeri di vedere il bomber argentino a Torino al termine dell’avventura parigina.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, cessione eccellente a gennaio | Esultano l’Inter e Conte

M.D.