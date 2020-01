Calciomercato Juventus, ecco la richiesta per Emre Can

Calciomercato Juventus, Emre Can sempre sul piede di partenza: si fa più concreta la pista Manchester United, ecco la richiesta bianconera

Debutto nel 2020 scoppiettante per la Juventus, che ha confermato il primato in classifica con un rotondo 4-0 sul Cagliari. La squadra di Sarri ha iniziato con il piede giusto l’anno nuovo e ora dovrà confermarsi sul campo della Roma, per il titolo di campione d’inverno. Il tecnico toscano ha riproposto una squadra con verve rinnovata e con prestazioni incoraggianti da parte di giocatori finiti nel mirino della critica, o di mercato, o di entrambe.

Calciomercato Juventus, il Manchester United punta Emre Can

A Torino, in occasione del match contro i rossoblu’, c’erano non a caso emissari del Manchester United in tribuna. Nel mirino, in particolare, Demiral, Rabiot ed Emre Can. Il difensore turco e il centrocampista francese, però, sono dei veri e propri pallini di Paratici, che non intende farli partire. Demiral sta diventando quasi un intoccabile, la speranza per quanto riguarda Rabiot è di vedere un rendimento sempre crescente da parte sua. Rimane invece sul piede di partenza Emre Can, una cessione che la Juve auspicherebbe per liberare uno slot in entrata a centrocampo. ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione sul centrocampista tedesco, sfumato lo scambio col Psg per Paredes la pista United può diventare quella più concreta. Gli inglesi, fin qui, però, non sono andati oltre a semplici manifestazioni di interesse. I rapporti tra i due club sono comunque ottimi e proseguono, magari anche in ottica di un futuro accordo per Pogba. In ogni caso, la Juventus chiede ai Red Devils passi ufficiali e decisi, la richiesta in particolare sarebbe di circa 30 milioni di euro.

