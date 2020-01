Calciomercato Juventus, nuovo ‘scippo’ all’Inter: colpo a centrocampo

La Juventus dopo aver portato a Torino Kulusevski sarebbe pronta al nuovo colpo di mercato, beffando nuovamente l’Inter di Antonio Conte.

La Juventus dopo aver portato a Torino Kulusevski sarebbe pronta al nuovo colpo di mercato, beffando nuovamente l’Inter di Antonio Conte. I bianconeri si starebbero infatti muovendo in ottica futura puntando il calciatore che la squadra interista ha trattato per lungo tempo nelle scorse settimane, senza però mai concludere la trattativa a proprio favore. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, il colpo a sorpresa

I bianconeri non si fermano mai e nonostante abbiano piazzato il colpo Kulusevski in vista della prossima stagione, hanno messo gli occhi sul forte giocatore dell’Udinese, parliamo di Rodrigo De Paul. L’asso friulano sarebbe finito sulla lista dei giocatori che tanto piacciono a Paratici, tanto che la società bianconera potrebbe presentare un’offerta già a partire dalle prossime settimane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe però da contrastare una folta concorrenza: oltre l’Inter infatti c’è il Siviglia, il Tottenham ed anche il Napoli di Gattuso. Non sarà quindi facile per Sarri portare allo Stadium il forte e talentuoso friulano che però sarebbe molto propenso a lasciare l’Udinese la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il prezzo per De Paul

In ogni caso per convincere la società a cedere il centrocampista servirà un’offerta importante. Si parte da 35 milioni di euro, richiesta minima avanzata dal patron Pozzo che aspetta quindi risposte dalle varie pretendenti. Al momento non si muove dall’Udinese con la forte probabilità che possa invece lasciare in estate, quando ci sarà più tempo e maggiore probabilità di intavolare una trattativa e di concordare il prezzo di un eventuale trasferimento. Non si scende dalla base dei 35 milioni, anzi, potrebbe alzare la base anche fino a 40, richiesta avanzata non troppe settimane fa proprio all’Inter.

