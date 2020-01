Calciomercato, torna Allegri! | Svelato il nuovo Milan

Svolta in arrivo per il futuro del Milan, l’imprenditore francese Arnault è in arrivo per prelevare la società: pronto anche il ritorno di Allegri

La tanto attesa svolta del Milan potrebbe arrivare non dal campo ma dalla società. Le voci su un possibile cambio ai vertici dei rossoneri viene alimentato da Massimo Brambati, ex calciatore. Intervenuto nella rete televisiva ‘7Gold’, l’ex difensore ha confermato la trattativa per cui il club milanista verrebbe acquistato dall’imprenditore francese Bernard Arnault, proprietario del famoso gruppo LVMH. Dichiarazioni importanti che vedono Brambati aggiungere ulteriori dettagli secondo i quali al Milan potrebbero esserci due ulteriori ritorni dopo quello di Ibrahimovic. Secondo le dichiarazioni dell’ex difensore infatti, con il cambio di società tornerebbero in rossonero anche Massimiliano Allegri, al momento senza squadra, con il conseguente addio dell’attuale allenatore Stefano Pioli. Mentre nella dirigenza ci sarebbe la partenza dell’attuale amministratore delegato Ivan Gazidis, con il ritorno di Ariedo Braida in società. Conferme invece per Boban e Maldini, con l’ex difensore del Milan in bilico. Per ora solo voci su questo clamoroso cambio di società, ma le conferme che arrivano da Massimo Brambati alimentano le speranze dei tifosi milanisti.