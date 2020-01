Calciomercato Roma, corsa a due per il vice-Dzeko in Serie A

Calciomercato Roma, ai giallorossi urge in vice Dzeko: due i nomi caldi in particolare, Fonseca lancia l’assalto a Piatek e Mertens

Capitombolo inatteso per la Roma, che ha iniziato il 2020 con la sconfitta casalinga contro il Torino. Lo 0-2 per i granata, griffato dalla doppietta di Belotti, ha frenato la scalata in classifica dei giallorossi di Fonseca. Squadra capitolina sempre al quarto posto, ma che ha perso contatto dalla Lazio terza, ora a +4 e con una gara in meno. In più, l’Atalanta, nella lotta per la zona Champions, si è riavvicinata a una sola lunghezza di distanza. Una Roma che ha creato ma anche sprecato molto e ha evidenziato criticità che, se si vuole raggiungere l’obiettivo di entrare tra le prime quattro, vanno risolte sul mercato.

Calciomercato Roma, vice Dzeko: Piatek e Mertens in corsa

Fonseca ha dichiarato espressamente di voler rafforzare la squadra in tutti i reparti. Roma che però potrà operare sul mercato di gennaio solo in maniera condizionata ad eventuali cessioni. Di certo, c’è necessità di un vice Dzeko credibile e per questo si spingerà per l’addio di Kalinic, per poter poi puntare a un bomber di scorta di spessore. Il ‘Corriere dello Sport’ fa i nomi di Piatek e Mertens, che per prolificità, esperienza e attitudine al campionato italiano sarebbero i nomi ideali. Entrambi sono in bilico con le rispettive squadre. Piatek, al Milan, rischia il declassamento dopo l’arrivo di Ibrahimovic. Mertens è in scadenza di contratto con il Napoli e con il belga qualche sondaggio, da parte dei giallorossi, c’è stato. L’azzurro chiede un triennale da quasi 4,5 milioni di euro a stagione. Cifre al momento poco attaccabili, visto il closing ancora in atto con Friedkin che rende complicate manovre particolarmente aggressive.

