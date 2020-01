Calciomercato Inter, Politano alla Roma solo a due condizioni

L’Inter non si muove solo in entrata sul mercato, ma anche in uscita. Tra i partenti c’è Politano, seguito incessantemente dalla Roma di Fonseca.

L’Inter non si muove solo in entrata sul mercato, ma anche in uscita. Tra i partenti c’è Politano, seguito incessantemente dalla Roma di Fonseca. L’esterno d’attacco sarebbe pronto a dire addio ai nerazzurri i quali però aspettano un’offerta congrua affinché il calciatore possa lasciare Milano. La soluzione all’enigma potrebbe arrivare dalla capitale, ma il giocatore potrà sbarcare a Trigoria soltanto a due condizioni, andiamo a scoprire quali.

Calciomercato Inter, Politano e l’addio certo

La dirigenza è pronta a piazzare Politano accettando un’offerta che riesca a monetizzare al massimo il suo addio. In particolar modo si sta concretizzando l’interesse della Roma, che deve rinforzare il proprio reparto avanzato. I giallorossi puntano l’ex Sassuolo, ma la trattativa può prendere il via solo se Under andrà via. Questo è riportato da La Gazzetta dello Sport che poi precisa la possibilità del trasferimento solo nel momento in cui il turco venisse ceduto con una buona plusvalenza a favore dei giallorossi. Una prima condizione, ma non l’unica, per portare a termine l’operazione.

Calciomercato Inter, le condizioni dettate dai nerazzurri

Per riuscire a concludere la trattativa non basta solo l’addio di Under, siccome l’Inter sarebbe intenzionata a chiudere solo per una cifra di poco superiore ai 20 milioni per il cartellino del calciatore. Petrachi vuole Politano in prestito con obbligo di riscatto. La cifra però dell’arrivo in giallorosso definitivo del giocatore non convince il dirigente capitolino che vorrebbe andare al ribasso, ritenendo troppo alte le pretese della società nerazzurra. Insomma, si cerca il punto d’incontro mentre resta alla finestra la Fiorentina, pronta ad approfittare nel caso in cui si tirasse fuori la Roma dalla corsa all’esterno d’attacco.

