Il Milan continua a spingere per regalare Jean-Clear Todibo a Pioli già nel calciomercato invernale: per il francese, però, manca l’accordo

Il Milan prepara il ritorno in campo dopo la lunga sosta natalizia, con la sfida di San Siro contro la Sampdoria che potrebbe essere la prima gara ufficiale di Ibrahimovic dopo il ritorno. Dal campo al calciomercato, la pista Todibo continua a scaldarsi con i prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per l’affare: ecco cosa manca alla chiusura della trattativa con il Barcellona.

Calciomercato Milan, sì di Todibo: ecco cosa manca

Il Milan si avvicina a grandi passi a Jean-Clear Todibo. Il centrale francese lascerà sicuramente Barcellona nel mercato di gennaio, vista la scarsa considerazione fino ad ora di Valverde nei suoi confronti. Il club di via Aldo Rossi continua a lavorare per regalarlo a Pioli già nelle prossime settimane. In tal senso, come anticipato ieri da ‘Sportmediaset‘, al delegazione rossonera a Barcellona avrebbe ottenuto il sì del difensore che avrebbe accettato ufficialmente la corte della società meneghina.

Adesso i contatti tra Milan e Barcellona sono destinati ad infittirsi, con un accordo tra i club che non è stato ancora trovato. Il nodo, come anticipato da tempo da ‘Calciomercato.it‘, resta il diritto di ricompra a cui il Barcellona non vorrebbe rinunciare per riacquistare Todibo in caso di ‘esplosione’ con la maglia rossonera.

Milan-Barcellona, manca l’accordo per Todibo

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nodo principale nell’accordo per l’acquisto di Todibo dal Barcellona sarebbe essenzialmente uno: il diritto di ricompra. Detto già della ferma volontà del club catalano di mantenere la possibilità di riacquistare in qualsiasi momento il francese, la situazione potrebbe risolversi in una particolare condizione. Riscatto fissato a 20 milioni per il Milan, nel caso in cui Todibo convinca la dirigenza rossonera. Controriscatto in favore del Barcellona, con la cifra ancora da stabilire e che vede rossoneri e blaugrana di vedute assai differenti.

Il Milan vorrebbe che il controriscatto dei catalani sia fissato ad una cifra ben oltre superiore ai 20 milioni, il Barcellona invece spingerebbe per un’operazione più agevole e meno onerosa. Si lavora senza sosta per chiudere un cerchio che al momento pare ancora abbondantemente aperto. Il Milan sogna Todibo ma solo a determinate condizioni.

S.C