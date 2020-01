Ancora una prova da dimenticare a San Siro contro la Sampdoria. Il Milan potrebbe stringere nelle ultime ore per la cessione di Piatek

Più di venti giorni per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sarebbe sulle tracce di numerosi profili interessanti, volti ad incrementare il livello qualitativo della formazione milanese. Ma non solo, Boban e Maldini dovranno così pensare anche a diverse cessioni per ritrovare l’equilibrio tra i vari reparti. L’indiziato numero a uno a partire sarebbe l’attaccante polacco, Krzysztof Piatek, titolare contro la Sampdoria ed autore di un’altra prova deludente proprio come i suoi compagni. Il giocatore, con soli quattro gol all’attivo, sarebbe finito nel mirino di diversi club di Premier, come Newcastle, West Ham e, soprattutto, Aston Villa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, Pogba in ospedale: tutta la verità – VIDEO

Calciomercato Milan, anche un club tedesco su Piatek

Nelle ultimissime ore, come svelato dal quotidiano odierno “La Stampa”, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen. Il centravanti polacco è valutato circa 32 milioni dai rossoneri e, in caso di offerta importante, il Milan lo lascerebbe partire già nella sessione invernale di calciomercato.

Dopo la stagione incredibile tra Genoa e con il successivo passaggio al Milan, lo stesso Piatek ha avuto un momento di flessione proprio come i suoi compagni. Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi con uno scialbo zero a zero collezionato in casa contro la Samp. Neanche il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, in campo nella ripresa proprio al posto del polacco, è riuscito ad essere decisivo ai fini del risultato.

S.I.