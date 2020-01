C’è tanto malumore intorno alla situazione del giocatore della Juventus: spunta il licenziamento del procuratore Mino Raiola

Arrivato nel calciomercato estivo alla Juventus, Matthijs de Ligt ha avuto un approccio difficoltoso alla Serie A. Dopo molteplici errori che hanno alimentato le critiche dei tifosi e degli addetti ai lavori, Sarri ha iniziato a maturare l’idea di relegarlo in panchina, come accaduto nelle ultime quattro uscite stagionali. Così, nonostante sia considerato un perno futuro per la difesa bianconera, già si moltiplicano alcune indiscrezioni che lo vorrebbero lontano da Torino; il suo malumore potrebbe inoltre indurlo a prendere provvedimenti anche nei confronti il suo procuratore Mino Raiola: clicca qui per ulteriori dettagli.

Juventus, sorpresa de Ligt: clamorosa decisione di mercato

Cercato invano dai migliori club al mondo, tra i quali il Barcellona, de Ligt è approdato alla Juventus per l’esosa cifra di 75 milioni di euro più 10,5 di bonus senza mai dimostrare sul campo il valore attribuitogli soltanto sei mesi fa. Così, dalla Spagna giungono indiscrezioni importanti sul suo malumore che lo avrebbe portato a vagliare una sorprendente decisione. Stando a ‘Don Balon’, infatti, sarebbe spuntata la scelta di licenziare il celebre Mino Raiola dal ruolo di suo procuratore. De Ligt si sarebbe infatti rammaricato per il suo mancato approdo in Catalogna, dove invece sta proseguendo molto bene l’ambientamento del suo ex compagno de Jong. Inevitabile ribadire che, se confermata, la notizia di licenziare Raiola, che ha avuto un ruolo importante nel consigliargli la destinazione italiana, potrebbe avere risvolti di mercato sul futuro dell’ex capitano dell’Ajax.

