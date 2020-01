Calciomercato Inter e Juventus, idea United | Lo porta Raiola

Jesse Lingard si è affidato nelle ultime ore a Mino Raiola, super procuratore non in eccellenti rapporti con il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. L’inglese è un’occasione per le big di Serie A

Jesse Lingard, centrocampista offensivo del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, ha totalizzato 18 presenze in Premier League in questa stagione. Il giocatore inglese però, rispetto alle scorse stagioni, non sta trovando la stessa continuità come titolare e nelle ultime ore, una novità potrebbe cambiare il suo futuro in sede di calciomercato. Per le ultime notizie sul campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

E’ notizia infatti di pochissime ore fa il passaggio di Jesse Lingard a Mino Raiola, procuratore che, in quel di Manchester sponda United, ha già la procura di un top player come Paul Pogba. L’agente fra gli altri anche di Mario Balotelli non è proprio in ottimi rapporti con i Red Devils, viste anche le diverse intemperanze dal punto di vista comportamentale del Campione del Mondo con la Francia nei mondiali in Russia del 2018.

Calciomercato, Lingard ‘trova’ Raiola: occasione per Inter e Juventus

Così, se due indizi non fanno una prova, poco ci manca. Prima i pochi minuti in campo, poi il passaggio a Raiola. Il futuro di Jesse Lingard al Manchester United sembra avere i minuti contati. Recentemente inoltre, proprio il super agente italiano avrebbe intrapreso dei contatti con Inter e Juventus con il nome di Jesse Lingard sul piatto. In particolare con i nerazzurri, la squadra di Solskjaer potrebbe avere degli affari in ballo nelle prossime sessioni di calciomercato.

L’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta infatti, negli ultimi giorni, avrebbe accelerato per tentare di riportare Paul Pogba in Serie A nella prossima estate. Il centrocampista francese è nel mirino anche della Juventus per quello che sembra diventare un intrigo internazionale, soprattutto con l’arrivo anche del nome di Jesse Lingard.

Inoltre, il Manchester United ha da tempo nel mirino una stella dell’Inter. Stiamo parlando di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è esploso nella sua seconda stagione in nerazzurro tanto da entrare nelle mire di molti top club europei, fra i quali spuntano anche Barcellona e Real Madrid.

