Calciomercato Inter, Marotta spiazzato | Insidia bianconera per Giroud

Inter alle prese con la concorrenza del Newcastle per Giroud, obiettivo degli inglesi insieme a Piatek del Milan

In piena lotta con la Juventus per la vetta della Serie A, l’Inter si concentra tra campo e calciomercato. Se l’obiettivo primario di Marotta è l’acquisto di Vidal, si continuano a monitorare con attenzione le occasioni per il reparto offensivo, dove si segue un valido vice Lukaku. L’esperto Giroud del Chelsea, voglioso di trovare più spazio altrove, è un nome caldo ormai da tempo e rappresenta un profilo gradito da Conte. Tuttavia, nelle ultime ore sul francese sono piombati gli occhi di un altro club inglese, pronto a fare concorrenza ai nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pronta l’alternativa se salta il colpo Giroud

Calciomercato Inter, anche il Newcastle su Giroud: le ultime

Alla ricerca di un rinforzo data la scarsa prolificità mostrata dai suoi attaccanti in questa prima parte di stagione, anche il Newcastle, riporta ‘telegraph.co.uk’, avrebbe inserito Giroud nella lista dei preferiti. Il club bianconero si sarebbe messo in contatto con il Chelsea la scorsa settimana discutere su un’offerta di prestito. Ma i ‘Blues’ avrebbero rifiutato la proposta in attesa di trovare un nuovo attaccante, che potrebbe essere proprio Gabigol dell’Inter, secondo le ultime indiscrezioni balzato in cima alle preferenze di Lampard.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter sgambetta la Juve per Pogba | Richiesta mostruosa!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, c’è un ostacolo nell’affare Giroud

Calciomercato Milan, il Newcastle pensa a Piatek: i dettagli

Tuttavia, non c’è solo Giroud nella lista del Newcastle. Nelle scorse ore, infatti, è avanzato anche il nome di Piatek del Milan, per il quale si moltiplicano le voci di addio dopo il recente approdo di Ibrahimovic in rossonero. L’attaccante polacco, del resto, è reduce da una prima parte di stagione altamente deludente, come dimostrano le sole quattro reti realizzate in diciassette apparizioni. Da qui l’ipotesi di lasciarlo partire in caso di offerte convincenti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la strategia per l’attacco nerazzurro: da Gabigol a Giroud

Milan, colpo Nainggolan | L’affare con l’Inter che ribalta il mercato