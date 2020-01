L’Inter sgambetta la Juve per Pogba | Richiesta mostruosa!

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, sarebbe nel mirino dell’Inter di Antonio Conte. Dalla sponda nerazzurra invece, occhio a Lautaro Martinez, sul quale i Red Devils restano molto vigili in sede di calciomercato

Paul Pogba ha visto esplodere la sua carriera da professionista proprio sotto la guida di Antonio Conte, attualmente tecnico dell’Inter prima nel campionato di Serie A a pari punti con la Juventus di Maurizio Sarri. Il giocatore francese, arrivato alla Vecchia Signora proprio dal Manchester United, si è fatto conoscere agli occhi del calcio mondiale in quelle stagioni ed ora potrebbe riabbracciare il manager che ha fatto le sue fortune.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, Radu può tornare ed essere il vice-Handanovic

Stando infatti a quanto riportato dal ‘Daily Mirror’, la Beneamata avrebbe intenzione di sorpassare la concorrenza, fra le altre proprio della Juventus, e portare Paul Pogba in Serie A. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano—> clicca qui!

Calciomercato Inter, Pogba nel mirino di Conte | La richiesta dello United

D’altro canto, il Manchester United non vorrebbe privarsi così facilmente di un patrimonio come quello rappresentato da Pogba, tanto da essere valutato una cifra superiore ai 170 milioni di euro. I Red Devils avrebbero inoltre messo nel mirino una stella, anzi stellina, dell’Inter di Marotta e Conte. Stiamo parlando di Lautaro Martinez, centravanti argentino esploso con l’arrivo del tecnico leccese e con la partenza di Mauro Icardi. La Beneamata stima il valore del Toro una cifra poco inferiore ai 100 milioni di euro. L’arrivo dell’ex giocatore del Racing di Santander in Inghilterra, sponda United, sarebbe la chiave per sbloccare l’affare Pogba-Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, pronta l’alternativa se salta il colpo Giroud

La novità delle ultime ore sarebbe infatti nella volontà di Pogba di accettare la proposta dell’Inter e tornare in Serie A quasi 4 anni dopo l’ultima volta, con la maglia della Juventus allora allenata da Massimiliano Allegri. L’operazione non potrebbe concretizzarsi anche nella finestra di calciomercato invernale, ma i nerazzurri hanno comunque voluto accelerare le manovre per anticipare la concorrenza su Pogba, al momento ai box per un infortunio alla caviglia. E’ una stagione decisamente sfortunata per il giocatore francese, più volte fermato da problemi fisici e che lo ha visto protagonista anche di qualche comportamento propriamente non consono fuori dal rettangolo verde.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, nuovo obiettivo: l’assist lo fornisce l’agente di Conte

GT