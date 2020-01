Calciomercato Inter, Radu può tornare ed essere il vice-Handanovic

Con l’arrivo di Perin al Genoa, Ionut Radu può tornare all’Inter. Per il portiere romeno possibile una permanenza da vice-Handanovic.

Con il ritorno di Mattia Perin al Genoa, gli spazi per Ionut Radu si chiudono notevolmente. L’estremo difensore italiano è tornato nel club che lo ha lanciato nel grande calcio in prestito dalla Juventus e sarà sicuramente lui il titolare scelto da Davide Nicola. Una scelta che andrà a penalizzare Radu, il cui futuro in rossoblù potrebbe chiudersi a gennaio.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, effetto Lautaro | Marotta ne perde due

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, pronta l’alternativa se salta il colpo Giroud

Calciomercato Inter, possibile rientro per il portiere

L’estremo difensore romeno potrebbe dunque tornare all’Inter in questa sessione di calciomercato. Un suo addio alla Liguria appare infatti sempre più probabile. A questo punto il club nerazzurro dovrà lavorare per trovare una sistemazione al giovane estremo difensore, anche se non è esclusa una possibile permanenza a Milano alle spalle di Samir Handanovic.

Per tutte le ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

Il portiere nato a Burcarest è uno dei nomi vagliati dal club per il possibile sostituto dell’estremo difensore sloveno. Farlo crescere sei mesi alle sue spalle e valutarlo direttamente sul campo potrebbe essere una buona occasione. L’Inter resta comunque impegnata in Coppa Italia ed Europa League e il portiere classe 1997 potrebbe essere impiegato in queste manifestazioni che gli permetterebbero comunque di giocare e fare esperienza, anche in ambito internazionale.

Calciomercato Inter, la valutazione di Radu spetta a Conte

Toccherà ad Antonio Conte valutare le prestazioni di Ionut Radu. Come detto il tecnico salentino potrebbe decidere di trattenere l’estremo difensore e dargli chance nelle coppe. Ma oltre che da Conte, il futuro del 22enne portiere dipenderà anche dalla propria volontà: restare all’Inter o cercare per i prossimi sei mesi un club che gli conceda una maglia da titolare. In questo senso però sembra complessa una permanenza in Serie A, visto che non ci sono molti club che hanno un problema portiere. E se la discesa in B appare quasi impossibile vista l’annata da protagonista a Genova, appare più facile un addio temporaneo all’estero.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, Conte può sorridere: il big si avvicina

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, lo scambio che accontenta tutti: l’idea

A.G.