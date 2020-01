Calciomercato Juventus, assalto e addio shock | Decide Sarri

Nelle ultime settimane de Ligt ha ceduto di fatto il post a Demiral. Qualora le cose dovessero continuare così non va del tutto esclusa l’ipotesi cessione.

Dopo una prima fase di ambientamento alla Juventus alle spalle di de Ligt e Bonucci, Merih Demiral si sta finalmente ritagliando il suo spazio. Poche presenze ma di livello crescente per il centrale turco ex Sassuolo che ha scalato le gerarchie di Maurizio Sarri scalzando addirittura il colpo dell’ultimo calciomercato estivo. A patire l’exploit del numero 28 bianconero è proprio il giovanissimo difensore olandese che tanto aveva incantato con la maglia dell’Ajax nella scorsa stagione. Una concorrenza che potrebbe anche cambiare le carte in tavola per il futuro. Per tutte le ultime notizie sul calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, de Ligt scalzato da Demiral: Sarri determinante

Qualora la preferenza di Sarri dovesse ancora ricadere su Demiral e considerato anche il prossimo ritorno di Chiellini nei primi mesi dell’anno, per de Ligt potrebbe anche essere valutata l’ipotesi di un addio prematuro. 7,5 milioni netti a stagione per cinque anni più bonus «facili» nel contratto dell’olandese che ha anche una clausola monstre da 150 milioni di euro, seppur non esercitabile nei primi due anni. Cifre che fanno ben capire la portata dell’investimento e di conseguenza il tipo di offerta che potrebbe essere presa in considerazione dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, suggestione Real Madrid per de Ligt

Nel caso di un clamoroso divorzio potrebbe essere interessato il Real Madrid, che da tempo va a caccia di un erede di livello di Sergio Ramos, come sottolineato anche da ‘ElGolDigital’, che possa in futuro guidare la retroguardia come fatto dal capitano ‘blancos’. Si tratterebbe dell’ennesimo intreccio tra la Juventus e i pluricampioni d’Europa dopo l’affare Cristiano Ronaldo e il grande duello di mercato che vede i due club battagliare per Paul Pogba, per il quale la dirigenza bianconera sarebbe anche disposta a piazzare Rabiot come parziale contropartita tecnica insieme ad un conguaglio economico. La prossima estate potrebbe dunque infiammarsi con de Ligt e Pogba che potrebbero incrociare i propri destini, ancora una volta sull’asse Madrid-Torino.

