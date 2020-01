La Juventus non molla la presa su Pogba e sarebbe pronta al gran colpo, con un’offerta stellare per riportare il francese a Torino.

La Juventus non molla la presa sulla stella francese e sarebbe pronta al gran colpo, con l’inserimento di una particolare contropartita. I bianconeri infatti puntano Paul Pogba, ma ci sono numerose difficoltà nel portare al termine la trattativa a causa delle alte richieste da parte dei Red Devils. Novità scaturiscono però nelle ultime ore con una contropartita che potrebbe far calare il prezzo stabilito dal club inglese per l’acquisizione del centrocampista ex bianconero.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, idea in difesa: suggestione dalla Liga

Calciomercato Juventus, la valutazione di Pogba

Nei giorni scorsi dall’Inghilterra era filtrata la voce secondo cui il valore di Pogba si aggirasse sulle 150 milioni di sterline, con la società non intenzionata a scendere sotto quella cifra. Secondo invece The Sun, tutto sarebbe cambiato in questo periodo, a causa anche dell’infortunio che terrà il calciatore fermo un mese. La valutazione totale è sugli 85 milioni di sterline, con la Juventus che a questo punto potrebbe farci un pensierino già a gennaio con l’intenzione di mettere sul piatto una contropartita che possa accontentare gli inglesi e permettere un investimento non troppo ‘pesante’ per la squadra allenata da Maurizio Sarri. Il trasferimento diventa quindi possibile in una stagione maledetta per Paul che tra infortuni e malumori non riesce a trovare la continuità. Il ritorno a Torino potrebbe rappresentare per lui una nuova consacrazione, trovando anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe diventare per Pogba un punto di riferimento per la rinascita e tornare a splendere come ai tempi bianconeri.

Leggi anche —> Juventus, retroscena Kulusevski | Che ‘gaffe’ su Ronaldo e Del Piero!

Calciomercato Juventus, ecco la contropartita tecnica

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, nuovo club sull’esubero | Ecco l’offerta

Ad ammortizzare il costo dell’operazione ci penserebbe Adrien Rabiot. L’ex centrocampista del Paris Saint Germain non ha mai convinto appieno la società italiana e soprattutto sembra non trovarsi bene in Serie A, di conseguenza potrebbe prendere in considerazione l’idea di trasferirsi al Manchester United. Sempre secondo quanto riportato da The Sun, il giocatore è valutato 25 milioni di sterline. Quindi i campioni d’Italia dovrebbero ancora inserire circa 60 milioni di sterline, pari a 70 milioni di euro, per convincere lo United a cedere Pogba. Si aprono quindi nuovi spiragli per la conclusione positiva dell’operazione già nella finestra invernale del mercato mentre si susseguono le voci che vogliono il francese pronto ad un intervento chirurgico per risolvere i suoi problemi fisici che ormai lo stanno perseguitando.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, 20 milioni di distanza: affare a rischio

Leggi anche —> Calciomercato, beffa Inter: Kulusevski alla Juventus ‘grazie’ a Conte

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, tre flop in cerca di sistemazione

G.S.