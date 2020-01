Il Borussia Dortmund, dopo il no per Emre Can, è pronto a bussare ancora in casa Juventus e fiondarsi su Rabiot. Tra le alternative c’è anche Kessie del Milan.

In questo inizio di calciomercato, il Borussia Dortmund è sicuramente uno dei club più attivi e operativi. In entrata il club giallonero ha concluso l’acquisto di Haaland dal Salisburgo, mentre sul fronte uscite ha ufficializzato la cessione (un po’ a sorpresa) di Julian Weigl al Benfica. Vista la partenza del centrocampista, la squadra tedesca è in cerca di un possibile rinforzo in mezzo al campo ed è pronta a bussare in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, il Borussia ci prova per Rabiot

Uno dei primi obiettivi del Borussia Dortmund è Emre Can. Il centrocampista di origini turche non rappresenta una prima scelta per Maurizio Sarri, ma la richiesta della Juventus è stata giudicata troppo alta dai gialloneri. La società campione d’Italia in carica vuole ricavare infatti 40 milioni di euro dalla cessione dell’ex Liverpool. Una cifra giudicata troppo elevata dalla dirigenza del Dortmund, ma resta invece in piedi l’ipotesi di scambio con il Paris Saint-Germain che può coinvolgere Leandro Paredes.

Il budget stanziato dal club tedesco è infatti di 20 milioni di euro, la cifra ricavata dalla cessione di Weigl. A tanto infatti ammonta l’offerta per Emre Can, respinta però dalla Juve. Un’offerta che il Borussia sarebbe pronto a riproporre, questa volta per Adrien Rabiot. La cifra potrebbe soddisfare i bianconeri, ma Sarri non è così sicuro di volersi privare dell’ex giocatore del Paris Saint-Germain a gennaio soprattutto per mancanza di possibili alternative o di nuovi rinforzi.

Calciomercato Milan, il Borussia pensa a Kessie

Rabiot non è però l’unico nome valutato dal Borussia Dortmund tra i giocatori che militano in Serie A. Tra le alternative al giocatore transalpino c’è anche Franck Kessie del Milan. I rossoneri dalla cessione dell’ivoriano vorrebbero ricavare almeno 25-30 milioni di euro, mentre la proposta giallonera sarebbe decisamente più bassa. In attesa del giudizio di Sarri, la Juventus non esclude comunque una cessione del giocatore francese vista la possibilità di ottenere un’importante plusvalenza.

A.G.