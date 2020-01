Il Leicester, dopo Demiral, può riprovarci per Rugani. La Juventus potrebbe sfruttare il difensore per affondare il colpo nel calciomercato estivo per Ricardo Pereira, assistito da Jorge Mendes.

Il Leicester guarda con attenzione in casa Juventus per il reparto difensivo. Le ‘Foxes’ insistono per Demiral e di recente hanno messo sul piatto circa 30 milioni di euro per il giovane difensore turco. Offerte rimandate però al mittente da Fabio Paratici, che per dare il via libera alla cessione dell’ex Sassuolo chiederebbe un’offerta irrinunciabile e intorno ai 50 milioni. La Juve considera al momento incedibile Demiral, discorso differente invece per quanto riguarda Daniele Rugani.

Il centrale classe ’94 ha avuto pochissimo spazio finora sotto la gestione Sarri e le cose potrebbe peggiorare per lui con il rientro di capitan Chiellini, fissato tra febbraio e marzo. Rugani è uno dei maggiori indiziati a lasciare Torino in questa sessione di gennaio, con il difensore nel mirino di diverse compagini della Premier League. Una di queste è proprio il Leicester, che sfumato Demiral potrebbe tornare alla carica per l’ex Empoli.

Calciomercato Juventus, Leicester su Rugani: Mendes porta Ricardo Pereira a Torino

La squadra inglese, prima antagonista in campionato del lanciato Liverpool, prossimamente potrebbe formulare una nuova offerta alla Juve, con il club campione d’Italia che avrebbe fissato a 20-25 milioni di euro il prezzo del cartellino di Rugani. Paratici e Nedved, inoltre, potrebbero sfruttare l’occasione per sondare il terreno con il Leicester per Ricardo Pereira. Danilo non ha convinto finora nella sua esperienza a Torino, con la dirigenza della Continassa a caccia di un’alternativa sulla corsia di destra a Cuadrado. Il tutto con la regia di Jorge Mendes, che cura gli interessi del nazionale portoghese e in solidi rapporti con gli uomini mercato bianconeri dopo gli ultimi affari. Rugani servirebbe adesso da apripista per il colpo Pereira, con la Juventus che affonderebbe poi con decisione a giugno per l’ex laterale del Porto. Il classe ’93 nato a Lisbona avrebbe una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro. Un assist importante per bruciare la concorrenza di Barcellona, Manchester United e Psg.

