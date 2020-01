Calciomercato Juventus, idea in difesa: suggestione dalla Liga

La Juventus nelle prossime settimane potrebbe provare a chiudere un colpo in difesa: il calciomercato di gennaio può regalare il colpo dal Top club

Un 2020 che ha già visto il colpo Kulusevski che si unirà alla squadra di Sarri la prossima estate. Ancora sei mesi a Parma per lo svedese, con la Juventus che continua la caccia ai colpi di spessore da inserire già nel calciomercato invernale. In tal senso, dalla Spagna, potrebbe presentarsi una ghiotta occasione per la difesa dei campioni d’Italia: il Big può lasciare Barcellona.

Calciomercato Juventus, concorrenza per il Top in difesa

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Sport‘, il Barcellona starebbe pensando ad un forte restyling in ogni reparto per il 2020. Non solo Vidal a centrocampo, da tempo nel mirino dell’Inter dell’ex Marotta, ma anche in difesa. Se da un lato Jean-Clear Todibo pare vicinissimo a vestire la maglia del Milan, un altro centrale dei catalani potrebbe tornare di moda per la società torinese.

Samuel Umtiti può partire già a gennaio, con l’entourage del calciatore ed il Barcellona che avrebbero trovato l’accordo per un divorzio in caso di offerta congrua nelle prossime settimane. Umtiti, già accostato ad Inter e Juventus nei mesi scorsi, è corteggiatissimo però dall’Arsenal a caccia di rinforzi per la retroguardia di Mikel Arteta.

Juventus, tutti i numeri di Umtiti

Nonostante la lunga scadenza fissata al 30 giugno 2023, Samuel Umtiti ed il Barcellona possono dirsi addio nelle prossime settimane. Il centrale francese, in blaugrana dall’estate 2016, sarebbe pronto a partire per la giusta offerta. Classe 1993, ha collezionato in stagione alla corte di Valverde 7 presenze e 547′. Situazione in divenire con la Juventus e non solo interessata alla finestra: Umtiti può rappresentare l’occasione giusta per la difesa di Sarri.

S.C