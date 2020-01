Juventus, retroscena Kulusevski | Che ‘gaffe’ su Ronaldo e Del Piero!

La Juventus ha da poco ufficializzato il colpo Dejan Kulusevski, grande protagonista con la maglia del Parma: lo svedese, però, protagonista anche di un’inaspettata gaffe

Un 2020 che si apre con il botto quello della Juventus di Maurizio Sarri. Il club campione d’Italia ha chiuso nelle scorse ore il colpo Dejan Kulusevski. Il talento svedese è solo il primo rinforzo per il prossimo calciomercato estivo. Il giocatore del Parma, tuttavia, si è reso protagonista di un imbarazzante scivolone: le sue parole prima della firma con la Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juve, nuova idea da Barcellona: il colpo per la difesa

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo club sull’esubero | Ecco l’offerta

Calciomercato Juventus, colpo Kulusevski: le cifre

Il sorpasso all’Inter che pareva in netto vantaggio nella corsa allo svedese, con la beffa servita all’ex Conte. La Juventus si gode il primo colpo del 2020, Dejan Kulusevski è ufficialmente bianconero. Il classe 2000 ha stupito tutti con la maglia del Parma ed è per questo che Paratici ha chiuso l’affare, con il giovane talento che resterà con il club emiliano fino a giugno.

Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Un colpo da 35 milioni di euro, questa la base fissa che la Juventus pagherà nei prossimi cinque esercizi all’Atalanta, con la possibilità di aggiungere a determinate condizioni ben 9 milioni di euro di bonus. L’inizio dell’avventura bianconera di Kulusevski, però, è stato tutt’altro che rose e fiori. Il 19enne si è infatti reso protagonista di un’imbarazzante gaffe riguardante un’ex bandiera bianconera e non solo: ecco cos’è successo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, beffa Inter: Kulusevski alla Juventus ‘grazie’ a Conte

Juventus, Kulusevski e la prima gaffe in bianconero

In un’intervista rilasciata prima di essere ufficializzato come ultimissimo colpo della Juventus, le parole di Dejan Kulusevski hanno fatto discutere. Alla tv svedese SVT Sport, il talentuoso ormai ex Atalanta ha dichiaratamente preferito Leo Messi a Cristiano Ronaldo. Una scelta che non avrà di certo fatto piacere all’asso portoghese, ‘accantonato’ in nome dell’eterno rivale argentino. Ma non è tutto. Kulusevski, alla domanda “Totti o Del Piero?” ha a sorpresa scelto l’ex capitano e bandiera della Roma, snobbando di fatto ‘Pinturicchio’. Un primo test bianconero decisamente fallito per il classe 2000 che ha poi affermato come sia stato il Chelsea il suo club preferito da piccolo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, 20 milioni di distanza: affare a rischio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, super risposta alla Juventus | Ecco il top player

S.C