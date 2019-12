Calciomercato Inter, si raffredda Kulusevski: ecco su chi punta Marotta

Con il ds del Parma che ha annunciato la permanenza di Kulusevski, l’Inter cambia obiettivo e vira su un altro centrocampista per gennaio.

Con il ds del Parma che ha annunciato la permanenza di Kulusevski, l’Inter cambia obiettivo e vira su un altro centrocampista per gennaio. Il direttore sportivo dei ducali ha infatti parlato del talentuoso giocatore in prestito dall’Atalanta, affermando che non si muoverà dal’Emilia fino al termine della stagione. Una posizione netta e volta ad allontanare tutte le voci di mercato che lo vedono accostato ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, ecco chi al posto di Kulusevski

Dopo quest’ultima stoccata, l’Inter è costretta a cambiare obiettivo per rinforzare la propria rosa in mezzo al campo. Si rafforza quindi l’idea di vedere a Milano il gioiello dell’Udinese De Paul. Già nelle ultime settimane si sono intensificate le voci, con il calciatore che in passato ha già dichiarato di essere un amante del gioco di Conte e che sarebbe onorato di essere allenato da lui. Potrebbe quindi essere l’occasione buona per Marotta di convincere lui e la società bianconera a far trasferire il calciatore.

Calciomercato Inter, De Paul per puntare allo scudetto

Il colpo che vede implicato il forte calciatore friulano darebbe una scossa all’Inter, affinché si abbia la consapevolezza di poter puntare a vincere il campionato. Operazione di mercato che punta quindi a livellare il gap con la Juventus, affinché si riesca a conquistare il tricolore dopo otto anni di dominio bianconero. La trattativa che porta a De Paul non è però così semplice, siccome i friulani chiedono 30 milioni di euro, cifra ritenuta alta dai vertici nerazzurri. Si deve trovare quindi un punto d’incontro tra le due parti affinché non si areni anche questo trasferimento.

