Gennaio sarà un mese decisivo per le big d’Italia e d’Europa. Nel mirino tanti giocatori di livello per Inter e Juventus, anche per quanto riguarda il reparto difensivo

Inter e Juventus cercheranno di essere protagoniste anche in sede di mercato. Lotta decisiva per le due compagini italiane con numerosi obiettivi sul taccuino, pronti a sbarcare in Serie A. Dalla Spagna, come riportato dal portale “Sport”, il Barcellona, oltre ai casi noti di Todibo e Vidal, potrebbe pensare anche alla cessione del centrale francese Samuel Umtiti.

Calciomercato Inter e Juve, Umtiti nuovo nome per la difesa

Di fronte ad un’offerta importante il club blaugrana potrebbe anche pensare all’addio dell’ex centrale del Lione, che sarebbe finito nel mirino anche dell’Arsenal, pronto a rinforzare il reparto difensivo. Dopo alcuni problemi al piede e al ginocchio, Umtiti non è entrato nelle rotazioni di Valverde sedendosi in panchina per tre volte consecutive nelle ultime quattro gare ufficiali. Il suo futuro potrebbe essere così lontano da Barcellona con tanta voglia di riscatto dopo una prima parte di stagione non altezza.

Nei mesi scorsi lo stesso difensore francese ha svelato a Futbolmania TV: “Mi piacerebbe finire la mia carriera al Barcellona, ma sono ancora giovane. Io voglio giocare, giocare e vincere titoli”. Nei prossimi giorni si conoscerà al meglio la situazione del giocatore classe 1993, in scadenza di contratto nel 2023. Juventus e Inter cercheranno di dare filo da torcere alle altre big d’Europa per arrivare a Samuel Umtiti. Gennaio è appena iniziato, ma fioccano i primi interessanti retroscena di mercato.

