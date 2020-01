La Juventus ha chiuso per il colpo Kulusevski e pensa anche a sfoltire la rosa con Emre Can che sembra l’ipotesi più probabile per una possibile cessione.

Fabio Paratici non si ferma più. Il CFO della Juventus è pronto a chiudere altri affari dopo le cessioni di Mandzukic e Perin e il colpo Kulusevski. Dopo il giovanissimo svedese ormai ex Atalanta sarà quindi il momento di passare nuovamente alle partenze per sfoltire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il reparto maggiormente affollato è il centrocampo e il principale indiziato a far posto in mediana è sicuramente Emre Can. Il tedesco di origini turche ha vissuto praticamente sei mesi da separato in casa dopo l’esclusione dalla lista UEFA per mano del tecnico a settembre. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Emre Can-Borussia Dortmund: la decisione dei tedeschi

La Juventus cerca quindi una nuova sistemazione per Emre Can, osservato con particolare attenzione all’estero. Nelle scorse settimane si è parlato molto di un eventuale ritorno in Bundesliga con il Borussia Dortmund in prima fila. Secondo quanto sottolineato da ‘Ruhr24.de’ però i gialloneri si sarebbero tirati fuori dalla corsa al mediano bianconero per le richieste economiche della società italiana. La Juventus infatti chiede 40 milioni di euro per Emre Can, mentre il Borussia offre solamente i 20 milioni incassati dalla recente cessione di Julian Weigl.

L’alternativa paventata negli ultimi giorni porta invece al Paris Saint Germain con un possibile scambio con Leandro Paredes. Gli agenti del tedesco sono stati a Parigi nei giorni scorsi e rimane aperta una pista comunque complicata da percorrere.

