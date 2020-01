Dopo le cessioni di Perin e Mandzukic la Juventus valuta altri addii con i nomi caldi di Rabiot, Bernardeschi ed Emre Can possibili partenti.

La sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio ha messo a nudo alcuni difetti della Juventus. Anche i bianconeri infatti non sono esenti da problematiche nonostante il primo posto in Serie A a pari merito con l’Inter di Conte. La compagine di Sarri infatti conta tra le proprie fila alcuni calciatori che stanno rendendo ben al di sotto delle aspettative tra problemi tattici e fisici. Definita ufficialmente la partenza di Mario Mandzukic, la dirigenza bianconera in tal senso continua a lavorare sul fronte cessioni e i bocciati di lusso potrebbero clamorosamente finire nella lista dei partenti. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, occhi dall’estero su Rabiot e Emre Can

Primo fra tutti i flop sicuramente Adrien Rabiot. Questi primi mesi alla Juventus del francese sono stati certamente ben al di sotto delle aspettative. In bianconero non si è vista infatti neanche l’ombra del talento che aveva incantato tutti a Parigi con la maglia del PSG. Troppo lento e compassato per il gioco di Maurizio Sarri, il classe 1995 ha raccolto fin qui 12 presenze in tutte le competizioni senza praticamente mai convincere il tecnico dei piemontesi che lo ha ben presto relegato a riserva di lusso. Una situazione che sembra addirittura averlo fatto finire tra i papabili partenti. Nei giorni scorsi infatti si è parlato del Lione per un possibile ritorno in Francia, mentre la Premier è alla finestra. Oltre alle attenzioni dell’Everton di Ancelotti, che però cerca un difensore, c’è anche forte l‘Arsenal che avrebbe avuto anche un primo approccio col calciatore che però al momento preferisce proseguire in bianconero.

Intenzioni ben diverse per Emre Can, separato in casa da inizio anno e prontissimo ad andare via alla prima occasione utile. Il tedesco è finito nel mirino del PSG e non è da escludere una clamoroso scambio con Leandro Paredes che possa soddisfare tutte le parti in causa. Il terzo flop è infine Federico Bernardeschi che ha manifestato tanta fatica come trequartista, ruolo nel quale sta incontrando molte più difficoltà del previsto. Troppi bassi e pochissimi alti per il talento di Carrara sotto contratto con la Juventus fino al 2022 che nel caso potrebbe avere mercato anche in Serie A.

G.B.