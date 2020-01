Sarà un gennaio movimentato in casa Milan tra gli acquisti e le cessioni eccellenti. Dopo l’arrivo di Ibra, sarà da monitorare la situazione intorno a Piatek

L’annuncio di Zlatan Ibrahimovic ha rivoluzionato i piani delle big d’Italia e d’Europa. Il campione svedese rappresenta un vero e proprio colpo di mercato per il club rossonero, voglioso di riscatto dopo una prima parte di stagione da dimenticare totalmente. Così Boban e Maldini dovranno anche capire di conseguenza il futuro dell’attaccante polacco Krzysztof Piatek, richiesto da tanti club a gennaio.

Calciomercato Milan, la decisione di Piatek

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’ex Genoa avrebbe rifiutato una nuova destinazione: la Roma nel possibile scambio con Perotti. Dopo l’entusiasmante stagione vissuta tra Genoa e Milan, finora il polacco ha messo a segno soltanto quattro reti risultando così poco incisivo in termini di gol. Per lui è arrivata una vera e propria involuzione, che ha portato così la società rossonera a puntare tutto su Zlatan Ibrahimovic. Nelle prossime settimane dovrà arrivare la sua decisione definitiva visto l’attuale affollamento in attacco con Rafael Leao e lo stesso campione svedese.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina, che avrebbe bisogno in attacco un valido terminale offensivo. Nel mirino del club viola ci sarebbe anche l’ex rossonero Cutrone, in forza al Wolves. Il Milan vuole capire in tempi brevi la scelta definitiva del centravanti polacco prima di attuare una nuova strategia di mercato. Piatek resta o saluterà il Milan a gennaio?

